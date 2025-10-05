Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών σε έναν 17χρονο γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκε να κατέχει ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα 2,9 γραμμάρια κάνναβης.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στα Σαγαίικα Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,4- γραμμάρια ηρωίνης».

