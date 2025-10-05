Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών

05 Οκτ. 2025 11:35
Pelop News

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών σε έναν 17χρονο γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκε να κατέχει ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα 2,9 γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. : «Σύλληψη ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών    Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -2,9- γραμμάρια κάνναβης.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών    Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στα Σαγαίικα Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,4- γραμμάρια ηρωίνης».
