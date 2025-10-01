Πάτρα: Χωρίς νερό περιοχές του Νέου Σουλίου την Πέμπτη 2/10
Η διακοπή υδροδρότησης κρίνεται αναγκαία λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ, σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου, στην Πάτρα.
Την Πέμπτη 2/10/2025, όπως ανακοινώνεται από τη ΔΕΥΑΠ, λόγω εργασιών αντικατάτασης δικτύου ύδρευσης θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου, στην Πάτρα που επηρεάζει τις οδούς:
Παναχαϊκού (από περιμετρική έως Καραϊσκάκη), πάροδο Παναχαϊκού και Ρυακίων.
«Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
