Πάτρα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 17/3, 24ωρη απεργία για το νομοσχέδιο ηλεκτροκίνησης

Πάτρα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 17/3, 24ωρη απεργία για το νομοσχέδιο ηλεκτροκίνησης
17 Μαρ. 2026 8:02
Pelop News

Χωρίς ταξί θα μείνει σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή, καθώς το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών «Ο Άγιος Χριστόφορος» συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκινά στις 05:00 το πρωί της Τρίτης και θα διαρκέσει έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά δρομολόγια που εξυπηρετούνται από ταξί.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εισάγεται σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Τα κύρια σημεία αντίδρασης αφορούν:

  • την υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα για τα επαγγελματικά ταξί,
  • τις διατάξεις σχετικά με το δικαστικό ποινικό μητρώο,
  • τις προϋποθέσεις και περιορισμούς για τις ειδικές άδειες λειτουργίας επαγγελματικών οχημάτων.

Η συμμετοχή του σωματείου «Ο Άγιος Χριστόφορος» εντάσσεται στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του κλάδου, που περιλαμβάνουν και επ’ αόριστον απεργιακές αποφάσεις από άλλα σωματεία, όπως το ΣΑΤΑ στην Αττική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ