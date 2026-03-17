Πάτρα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 17/3, 24ωρη απεργία για το νομοσχέδιο ηλεκτροκίνησης

Χωρίς ταξί θα μείνει σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή, καθώς το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών «Ο Άγιος Χριστόφορος» συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκινά στις 05:00 το πρωί της Τρίτης και θα διαρκέσει έως τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά δρομολόγια που εξυπηρετούνται από ταξί.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εισάγεται σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Τα κύρια σημεία αντίδρασης αφορούν:

την υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα για τα επαγγελματικά ταξί,

τις διατάξεις σχετικά με το δικαστικό ποινικό μητρώο,

τις προϋποθέσεις και περιορισμούς για τις ειδικές άδειες λειτουργίας επαγγελματικών οχημάτων.

Η συμμετοχή του σωματείου «Ο Άγιος Χριστόφορος» εντάσσεται στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του κλάδου, που περιλαμβάνουν και επ’ αόριστον απεργιακές αποφάσεις από άλλα σωματεία, όπως το ΣΑΤΑ στην Αττική.

