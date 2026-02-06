Πάτρα: Χωριστοί διαγωνισμοί για την κρουαζιέρα, παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht

Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε να εγκαταλείψει το αρχικό μοντέλο του ενιαίου διαγωνισμού «2-σε-1» για την παραχώρηση της κρουαζιέρας σε Κατάκολο και Πάτρα και να προχωρήσει σε διαχωρισμό των διαδικασιών. Πηγές του Υπερταμείου επιβεβαίωσαν στην «Π» ότι οι διαδικασίες για Κατάκολο και Πάτρα υλοποιούνται πλέον ξεχωριστά.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και τυπικά με την ανακοίνωση του Υπερταμείου που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με την οποία καλεί σε υποβολή προσφορών για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Εκτιμητή σε σχέση με την Παραχώρηση μόνο του Λιμένα Κατακόλου και όχι για εκείνον της Πάτρας. Μια κίνηση που, σύμφωνα με γνώστες της αγοράς, αποτυπώνει με σαφήνεια πού εστιάζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον και ποιο λιμάνι παραμένει «εντός ραντάρ».