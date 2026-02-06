Πάτρα: Χωριστοί διαγωνισμοί για την κρουαζιέρα, παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht

Στον οριστικό διαχωρισμό των διαδικασιών παραχώρησης της κρουαζιέρας σε Κατάκολο και Πάτρα προχώρησε και τυπικά το Υπερταμείο, εγκαταλείποντας το αρχικό μοντέλο του ενιαίου διαγωνισμού «2-σε-1». Τι λέει στην «Π» ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος του ΟΛΠΑ.

Πάτρα: Χωριστοί διαγωνισμοί για την κρουαζιέρα, παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht
06 Φεβ. 2026 10:35
Pelop News

Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε να εγκαταλείψει το αρχικό μοντέλο του ενιαίου διαγωνισμού «2-σε-1» για την παραχώρηση της κρουαζιέρας σε Κατάκολο και Πάτρα και να προχωρήσει σε διαχωρισμό των διαδικασιών. Πηγές του Υπερταμείου επιβεβαίωσαν στην «Π» ότι οι διαδικασίες για Κατάκολο και Πάτρα υλοποιούνται πλέον ξεχωριστά.
Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και τυπικά με την ανακοίνωση του Υπερταμείου που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με την οποία καλεί σε υποβολή προσφορών για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Εκτιμητή σε σχέση με την Παραχώρηση μόνο του Λιμένα Κατακόλου και όχι για εκείνον της Πάτρας. Μια κίνηση που, σύμφωνα με γνώστες της αγοράς, αποτυπώνει με σαφήνεια πού εστιάζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον και ποιο λιμάνι παραμένει «εντός ραντάρ».

Ο διαχωρισμός του Κατάκολου από την Πάτρα στον διαγωνισμό για την κρουαζιέρα φαίνεται πως δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα των πιέσεων και των αιτημάτων των τοπικών φορέων της Ηλείας, αλλά και αντανάκλαση μιας πιο σύνθετης πραγματικότητας στην αγορά. Το ενδιαφέρον -ή μάλλον η έλλειψή του- για την υποπαραχώρηση του λιμένα της Πάτρας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις του Υπερταμείου, οδηγώντας τελικά στον «χωριστό δρόμο» των δύο λιμανιών.

Αξιόπιστες πηγές της «Π» κάνουν λόγο για μειωμένο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Πάτρας, που εκδηλώθηκε αρχικά μόνο υπό τη μορφή κάποιων τεχνικών ερωτημάτων και δεν συνεχίστηκαν περαιτέρω. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η εικόνα δεν σχετίζεται μόνο με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του λιμένα, αλλά και με το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε τοπικό επίπεδο. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι παρεμβάσεις και η στάση του δημάρχου της πόλης λειτουργούν αποτρεπτικά για υποψήφιους επενδυτές.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κ. Πελετίδη και των ακολούθων του. Οσο συνεχίζουν έτσι, η πόλη θα οπισθοδρομεί», ήταν το λιτό αλλά αιχμηρό σχόλιο του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, τόνισε πως ο διαχωρισμός των παραχωρήσεων Κατακόλου και Πάτρας ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι φορείς περιμένουν την κατάληξη του διαγωνισμού, έτσι ώστε αν χρειαστεί να δράσουν.

Και τα στοιχεία για την κίνηση των δύο λιμανιών όμως, ενισχύουν αυτή την εικόνα. Το 2024, στο λιμάνι του Κατάκολου κατέπλευσαν 217 κρουαζιερόπλοια μεταφέροντας περίπου 400.000 επιβάτες. Αντίθετα, στο λιμάνι της Πάτρας έφτασαν μόλις 24 κρουαζιερόπλοια πολύ μικρού μεγέθους, με συνολικά περίπου 1.500 επιβάτες. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κατάκολο κατατάσσεται ως το 7ο λιμάνι της χώρας σε προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, ενώ η Πάτρα βρίσκεται στην 40ή θέση.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων, δύο επενδυτικά σχήματα παραμένουν «στο παιχνίδι» με ανοικτό ενδιαφέρον για το Κατάκολο: η Cruise Terminals International Ltd και το κοινοπρακτικό σχήμα Consortium Cruise Terminal Investment Limited Sarl – V Group SM SA. Η πρώτη είναι θυγατρική της Royal Cruise Terminals, ενώ η δεύτερη αποτελεί σύμπραξη της MSC Cruises του ομίλου Aponte με τον επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη.

Το τι θα γίνει στη συνέχεια, μετά από αυτές τις εξελίξεις, δεν είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, το Υπερταμείο έχει ανοικτή την πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών μέχρι τον Απρίλιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ίσως δοθεί μια μικρή παράταση, αλλά το ενδιαφέρον για την Πάτρα παραμένει «χλιαρό» και δεν αποκλείεται ο διαγωνισμός να προχωρήσει σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η παραχώρηση του λιμένα του Κατάκολου ως ξεχωριστή διαδικασία.

Τρίτη παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht

Την ίδια στιγμή, το Υπερταμείο αναμένει προσφορές για το έργο της νέας μαρίνας Mega Yacht του ΟΛΠΑ, ύψους 10 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. To Υπερταμείο αποφάσισε χθες να δώσει τρίτη διαδοχική παράταση στην ημερομηνία υποβολής προσφορών, για τεχνικούς λόγους, όπως εξήγησαν αρμόδιες πηγές στην «Π», καθώς σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για έναν διαγωνισμό προμήθειας και κατασκευής.

Πάτρα: Χωριστοί διαγωνισμοί για την κρουαζιέρα, παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht

H «Patradise Mega Yacht Marina»

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ολοκλήρωση των τεχνικών και οικονομικών τους φακέλων, χωρίς να μεταβάλλεται ο πυρήνας του διαγωνισμού ή οι βασικοί όροι συμμετοχής. Η παράταση κρίνεται περιορισμένης διάρκειας και δεν επηρεάζει ούτε τον ανταγωνισμό ούτε το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση Τουριστικού Λιμένα / Patradise Mega Yacht Marina», με Αναθέτοντα Φορέα τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ΑΕ και Διενεργούσα Αρχή την ΕΕΣΥΠ ΑΕ μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Το έργο προβλέπει πλωτές προβλήτες και υποδομές για παροχή νερού, ενέργειας και άλλων υπηρεσιών, με στόχο τη μετατροπή τμήματος του λιμανιού σε μαρίνα. Παρά το γεγονός ότι το λιμάνι της Πάτρας διαθέτει μια τεράστια, αναξιοποίητη χερσαία έκταση άνω των 100 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, το αν και πώς θα αξιοποιηθεί ουσιαστικά, μένει να φανεί το προσεχές διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ