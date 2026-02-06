Πάτρα: Χωριστοί διαγωνισμοί για την κρουαζιέρα, παράταση για τη μαρίνα Mega Yacht
Στον οριστικό διαχωρισμό των διαδικασιών παραχώρησης της κρουαζιέρας σε Κατάκολο και Πάτρα προχώρησε και τυπικά το Υπερταμείο, εγκαταλείποντας το αρχικό μοντέλο του ενιαίου διαγωνισμού «2-σε-1». Τι λέει στην «Π» ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος του ΟΛΠΑ.
