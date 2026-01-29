Πάτρα: Δέχτηκε επίθεση γιατί φορούσε μπλούζα με Ελληνική σημαία!

Στην Πάτρα συνελήφθη 25χρονος από την Ασφάλεια για συμμετοχή σε ξυλοδαρμό, που έγινε τα στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου.

Μάλιστα από τους αστυνομικούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δραστών.

Πάντως σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από τρεις 19χρονους -ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα- ο ξυλοδαρμός έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από ο8 άτομα, οι περισσότεροι με καλυμμένα πρόσωπα και ντυμένοι στα μαύρα.

Όπως γνωστοποιήθηκε οι  δράστες φέρονταν να χρησιμοποίησαν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα θύματα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παθόντων, αιτία ήταν η μπλούζα που φορούσε ένα από τα θύματα, φέροντας την ελληνική σημαία.

Ο συλληφθείς 25 χρόνων αναγνωρίστηκε από τα θύματα και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αύριο Παρασκευή (30/1/2026), ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων που εμπλέκονται στο περιστατικό.

