Πάτρα: Συνελήφθη 22χρονος για ζημιές έξω από την Παιδιατρική στο ΠΓΝΠ

Στην Πάτρα συνελήφθη την Αστυνομίας 22χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (29/1/2026) έπειτα από επεισόδιο στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Όπως γνωστοποιήθηκε βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική και τότε ξεκίνησε να προκαλεί φθορές σε τοίχο του νοσοκομείου. Παράλληλα άρχιζε να φωνάζει δημιουργώντας πολύ μεγάλη αναστάτωση. Μάλιστα η όλη κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 22χρονος έθεσε σε λειτουργία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σε μεγάλη ένταση. Αυτό είχε ως συνέπεια να διαταραχτεί σοβαρά η λειτουργία της κλινικής και η ηρεμία νοσηλευόμενων παιδιών.

Με όλα αυτά στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που τον συνέλαβαν για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Πλέον κρατείται και όπως προβλέπεται αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πατρών.

