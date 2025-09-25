Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως

Η κλίμακα της Γεροκωστοπούλου, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, παραμένει τις τελευταίες ημέρες χωρίς επαρκή φωτισμό, αφήνοντας κατοίκους και περαστικούς εκτεθειμένους. Ακόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση στη σκάλα της Πατρέως: εδώ και δύο χρόνια, από την έναρξη των έργων ανάπλασης, ο φωτισμός δεν έχει λειτουργήσει και η εικόνα θυμίζει εργοτάξιο που εγκαταλείφθηκε στη μέση

25 Σεπ. 2025 17:08
Pelop News

Ο περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας τις βραδινές ώρες αποκαλύπτει ένα αστικό μωσαϊκό που κάθε άλλο παρά τιμά την πόλη. Οι γραφικές σκάλες που κάποτε έδιναν χρώμα και ζωή στις γειτονιές, έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Η κλίμακα της Γεροκωστοπούλου, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, παραμένει τις τελευταίες ημέρες χωρίς επαρκή φωτισμό, αφήνοντας κατοίκους και περαστικούς εκτεθειμένους. Ακόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση στη σκάλα της Πατρέως: εδώ και δύο χρόνια, από την έναρξη των έργων ανάπλασης, ο φωτισμός δεν έχει λειτουργήσει και η εικόνα θυμίζει εργοτάξιο που εγκαταλείφθηκε στη μέση.

«Δύο χρόνια περιμένουμε και δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική πρόοδο. Το έργο δεν έχει παραδοθεί, μας λένε. Ως πότε;» αναρωτιέται ο κ. Παρασκευόπουλος, που χρησιμοποιεί καθημερινά τη σκάλα για να πάει στο σπίτι του. Δίπλα του, η κ. Καλλιόπη Μητροπούλου, μητέρα με μικρά παιδιά συμπληρώνει: «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε μετά τις 8 το βράδυ. Το σκοτάδι φοβίζει και είναι επικίνδυνο. Νιώθουμε ξεχασμένοι».
Η ίδια απόκοσμη αίσθηση κυριαρχεί και στον πεζόδρομο της Ηφαίστου. Η καμάρα, με την ιστορική της αξία, μοιάζει να έχει χάσει την αίγλη της. Στο μεγαλύτερο τμήμα του πεζόδρομου που διέρχεται μπροστά από το Ρωμαϊκό Στάδιο, ο φωτισμός είναι προβληματικός, αφήνοντας ερεβώδη περάσματα που εντείνουν την αίσθηση ανασφάλειας. «Η περιοχή θα μπορούσε να είναι στολίδι για την Πάτρα, κι όμως μοιάζει παρακμιακή», τονίζει καταστηματάρχης που δραστηριοποιείται στην Ηφαίστου.

Κατά την αυτοψία μας, η καθημερινότητα των κατοίκων επιβεβαιώνει την εικόνα που περιγράφουν:

Παρέες νέων αποφεύγουν να κατεβαίνουν τις σκάλες τις βραδινές ώρες, ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να κινηθούν με ασφάλεια, ενώ ο φόβος για μικροκλοπές και φασαρίες έχει γίνει μόνιμος.

«Η παραβατικότητα φοβίζει. Βανδαλισμοί, φασαρίες, ακόμα και μικροκλοπές. Το σκοτάδι είναι η καλύτερη κάλυψη για όσους δεν σέβονται τον δημόσιο χώρο» λέει ο φοιτητής Στέλιος Καπετανάκης, που διαμένει στην περιοχή.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. «Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Πώς γίνεται το κέντρο της Πάτρας να δείχνει έτσι;» αναφέρει αγανακτισμένη κάτοικος.

Η δημοτική αρχή, από την πλευρά της, επικαλείται τεχνικές εκκρεμότητες μέχρι την παράδοση του έργου στην Πατρέως, τονίζοντας ότι η ανάπλαση θα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όσο τα έργα παραμένουν «στον αέρα» και ο φωτισμός σβηστός, η εικόνα της περιοχής υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί.
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
