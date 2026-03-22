Πάτρα: «Δεν χωράει η Αστυνομία στο στρατόπεδο» επιμένει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΤΧ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΤΧ Απόστολος Κόγκας, χαρακτηρίζει την επιστροφή της βασικής εκπαίδευσης ως ιστορική δικαίωση για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

«Η ορκωμοσία αυτή δεν είναι μία απλή τελετή. Είναι η απόλυτη δικαίωση ενός αγώνα 15 ετών του Σωματείου μας. Για χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε ότι η Πάτρα μπορεί και πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση. Σήμερα αυτό αποδεικνύεται στην πράξη».

Οπως τονίζει, η επιμονή του Σωματείου και οι συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έφεραν αποτέλεσμα, σε μία περίοδο που άλλες πόλεις, όπως η Τρίπολη και η Αρτα, έχασαν αντίστοιχες δομές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Κόγκας στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει ήδη η παρουσία των νεοσυλλέκτων στην πόλη.

«Η βασική εκπαίδευση δεν αναβαθμίζει μόνο το στρατόπεδο. Αναβαθμίζει τη γειτονιά και ολόκληρη την πόλη. Τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα, η τοπική αγορά έχουν ήδη πάρει ανάσα. Σήμερα οι γονείς 300 παιδιών ήρθαν από το νομό Δράμας στην Πάτρα για την ορκωμοσία, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία».

«Δεν περισσεύει ούτε τετραγωνικό»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου εντός του στρατοπέδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΤΧ είναι κατηγορηματικός.

«Η απόφαση για το Αστυνομικό Μέγαρο είχε ληφθεί σε άλλα δεδομένα. Σήμερα το ΚΕΤΧ λειτουργεί ως κέντρο βασικής εκπαίδευσης και ως Ταξιαρχία. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί δραματικά και ο χώρος δεν επαρκεί».

Οπως εξηγεί, η εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων απαιτεί τη χρήση όλων των διαθέσιμων υποδομών, χωρίς περιθώρια συνύπαρξης.

«Δεν περισσεύει ούτε τετραγωνικό. Η βασική εκπαίδευση χρειάζεται το γήπεδο, τον περιβάλλοντα χώρο, πλήρη λειτουργική ελευθερία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Για την ΕΛΑΣ μπορεί να βρεθεί άλλος χώρος. Πρόκειται για θέμα καθαρής πολιτικής βούλησης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



