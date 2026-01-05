Πάτρα – Δέντρο των Ξωτικών: Τελετή Λήξης με Live Πετράκος και Καμβυσιδη 

Μετά από εβδομάδες γεμάτες χαρά, μουσική, παιχνίδι και γιορτινή μαγεία, το Δέντρο των Ξωτικών ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη συγκίνηση, λάμψη και όμορφες αναμνήσεις.

Την Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20:30, σας περιμένουμε όλους στην Τελετή Λήξης του χριστουγεννιάτικου χωριού, για να αποχαιρετήσουμε μαζί το παραμύθι της φετινής χρονιάς.

Τα φώτα θα λάμψουν για τελευταία φορά, οι ευχές θα σκορπίσουν στον γιορτινό κήπο και η μαγεία θα ταξιδέψει ψηλά στον ουρανό, κλείνοντας γλυκά έναν ακόμη όμορφο κύκλο γιορτής και συνάντησης μικρών και μεγάλων.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη ζωντανή εμφάνιση του αγαπημένου μουσικού διδύμου Γρηγόρη Πετράκου & Μυρτώς Καμβυσίδη, οι οποίοι θα μας χαρίσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία στο stage του Δέντρου των Ξωτικών, γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και γιορτινή διάθεση.

Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να χαμογελάσουμε και να πούμε όλοι μαζί το πιο ζεστό: «Ραντεβού του χρόνου…»

Γενική Είσοδος: 3€

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



