Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας πάλι στην Ακτή Δυμαίων

Νέα ταλαιπωρία και σήμερα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα. Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε για μία φορά σοβαρά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο.

Η Τροχαία προχώρησε άμεσα σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή, από το ύψος της Βενιζέλου και προς Παραλία, και σε εκτροπή των οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Καταβάλλονται προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αντληθούν τα νερά και να αποδοθεί στην κυκλοφορία έστω μία λωρίδα, με στόχο την αποσυμφόρηση της περιοχής και τη μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών.

Η Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ακτή Δυμαίων και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

