Πάτρα: Τριπλή παρέμβαση για να μη μετατρέπεται σε λίμνη η Ακτή Δυμαίων – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Συντονισμένες κινήσεις από Περιφέρεια, Δήμο και ΟΛΠΑ μετά από ευρεία σύσκεψη στην Πάτρα

02 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Ενέργειες αποφασίστηκαν ώστε να πάψει η μετατροπή της Ακτής Δυμαίων σε λίμνη κάθε φορά που βρέχει έντονα. Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ανάμεσα σε εκπροσώπους της Περιφέρειας, του Δήμου και του ΟΛΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στον παραλιακό δρόμο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και είχε ως στόχο την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών σεναρίων για την επίλυση ενός προβλήματος που έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στο οδικό δίκτυο και κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, το πρόβλημα φαίνεται να συνδέεται με παλαιό παντορροϊκό αγωγό, ο οποίος έχει κατασκευαστεί πριν την ολοκλήρωση του νέου λιμανιού της Πάτρας. Ο συγκεκριμένος αγωγός δέχεται τόσο όμβρια ύδατα όσο και αποχετευτικά λύματα, καθώς η περιοχή δεν έχει συνδεθεί πλήρως με το αποχετευτικό δίκτυο.

Παράλληλα, επιβαρυντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν τα φαινόμενα άμπωτης και πλημμυρίδας, τα οποία εμποδίζουν τη φυσική απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση και την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στο οδόστρωμα.

Πάτρα: Τριπλή παρέμβαση για να μη μετατρέπεται σε λίμνη η Ακτή Δυμαίων - Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Οι τρεις άξονες των παρεμβάσεων

Οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν αφορούν:

  1. Άμεσο καθαρισμό του αγωγού, με στόχο την απομάκρυνση φερτών υλικών που πιθανότατα έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό θα αναζητηθούν εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς πρόκειται για τεχνικά απαιτητικό έργο.

  2. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης, προκειμένου να καταγραφούν οι στάθμες εντός και εκτός φρεατίων και αγωγών, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η υδραυλική συμπεριφορά του συστήματος.

  3. Προμελέτη για πιθανές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, η οποία θα εξετάσει, όπου κριθεί αναγκαίο, την ανύψωση του δρόμου κατά λίγα εκατοστά σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μελλοντικών πλημμυρών.

Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια

Παράλληλα με τον σχεδιασμό των τεχνικών λύσεων, αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα ο καθαρισμός του δρόμου σε συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ολισθηρότητας και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, στελέχη της ΔΕΥΑΠ, η διοίκηση του ΟΛΠΑ, εκπρόσωποι από το γραφείο του Περιφερειάρχη, καθώς και μηχανικοί των τριών εμπλεκόμενων φορέων.

Οι αποφάσεις σηματοδοτούν την έναρξη ενός συντονισμένου πλαισίου παρεμβάσεων, με στόχο τη μόνιμη αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ακτής Δυμαίων.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μελάς (Έργων) και Μιχάλης Αναστασίου (Πολιτικής Προστασίας), ο Σωτήρης Μαγκλάρας (Τεχνικός Διευθυντής Αποχέτευσης, ΔΕΥΑΠ), ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, και από το γραφείο του Περιφερειάρχη οι Γιάννης Μάκκας και Χρήστος Μητρογιώργος, μαζί με μηχανικούς από τους τρεις φορείς.

 

