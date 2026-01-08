Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την επίλυση του προβλήματος
Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από το πρωί της Πέμπτης σε Μεσσατίδα και του Μπεγουλάκι στην Πάτρα.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει βλάβη που επηρεάζει περιοχές της Μεσσατίδας και του Μπεγουλάκι στην Πάτρα.
Η εκτιμώμενη διάρκεια αποκατάστασης είναι περίπου 2 ώρες, ενώ τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την επίλυση του προβλήματος.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News