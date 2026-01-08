Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από το πρωί της Πέμπτης σε Μεσσατίδα και του Μπεγουλάκι στην Πάτρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει βλάβη που επηρεάζει περιοχές της Μεσσατίδας και του Μπεγουλάκι στην Πάτρα.

Η εκτιμώμενη διάρκεια αποκατάστασης είναι περίπου 2 ώρες, ενώ τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την επίλυση του προβλήματος.

