Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο

Μια ενδιαφέρουσα σειρά πέντε εκδηλώσεων με θέμα «Διάλογοι με την αρχαιότητα», αρχίζει στο Πολύεδρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 3/10/2025, στις 8 το βράδυ.

Αυτός ο κύκλος εκδηλώσεων γίνεται με αφορμή την ομώνυμη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που διευθύνει ο Δημήτρης Κυρτάτας Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκτός από την πρώτη εισαγωγική παρουσίαση, θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις, προγραμματισμένες για κάθε Τετάρτη βράδυ, του Οκτωβρίου. Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται εισήγηση για τρία βιβλία της σειράς.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν την εκδοτική σειρά, ο Δημήτρης Ι. Κυρτάτας και ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα βιβλία της σειράς καλούν σε έναν νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Τα κείμενα κάθε τόμου, που προσφέρονται σε νεοελληνική απόδοση, φωτίζουν όψεις της καθημερινής ζωής, των θεσμών ή των ιδεών που εξακολουθούν να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Επιπλέον, επιλέγονται με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο πλούτος όσο και η ποικιλία των συμπεριφορών και των νοοτροπιών του αρχαίου κόσμου.

Εμφανίζουν τους αρχαίους Έλληνες διαφορετικών εποχών και διαφορετικών πεποιθήσεων να διαλέγονται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή με αλλοεθνείς.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση των τριών πρώτων βιβλίων της σειράς. Η ζωή μου όλη: Καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα, Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή, Άρτος και θεάματα. Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις.

