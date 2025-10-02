Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο

Οι «Διάλογοι με την αρχαιότητα», αρχίζει στο Πολύεδρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 3/10/2025.

Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
02 Οκτ. 2025 9:49
Pelop News

Μια ενδιαφέρουσα σειρά πέντε εκδηλώσεων με θέμα «Διάλογοι με την αρχαιότητα», αρχίζει στο Πολύεδρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 3/10/2025, στις 8 το βράδυ.

Αυτός ο κύκλος εκδηλώσεων γίνεται με αφορμή την ομώνυμη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που διευθύνει ο Δημήτρης Κυρτάτας Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκτός από την πρώτη εισαγωγική παρουσίαση, θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις, προγραμματισμένες για κάθε Τετάρτη βράδυ, του Οκτωβρίου. Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται εισήγηση για τρία βιβλία της σειράς.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν την εκδοτική σειρά, ο Δημήτρης Ι. Κυρτάτας και ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα βιβλία της σειράς καλούν σε έναν νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Τα κείμενα κάθε τόμου, που προσφέρονται σε νεοελληνική απόδοση, φωτίζουν όψεις της καθημερινής ζωής, των θεσμών ή των ιδεών που εξακολουθούν να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Επιπλέον, επιλέγονται με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο πλούτος όσο και η ποικιλία των συμπεριφορών και των νοοτροπιών του αρχαίου κόσμου.

Εμφανίζουν τους αρχαίους Έλληνες διαφορετικών εποχών και διαφορετικών πεποιθήσεων να διαλέγονται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή με αλλοεθνείς.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση των τριών πρώτων βιβλίων της σειράς. Η ζωή μου όλη: Καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα, Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή, Άρτος και θεάματα. Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις.

Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
9:29 ΑΑΔΕ: Προαιρετική ένταξη σε μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ