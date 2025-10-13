Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»

Συνεχίζεται την Τετάρτη 15/10/2025, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, ο κύκλος εκδηλώσεων «Διάλογοι με την αρχαιότητα», με συντονίστρια την Κατερίνα Οικονομοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζονται κάθε Τετάρτη του Οκτωβρίου, τρία διαφορετικά βιβλία.

Στην συνάντηση αυτής της Τετάρτης θα παρουσιαστούν τα τρία βιβλία της σειράς: «μήτε ἄῤῥεν μήτε θῆλυ – Ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα» με ομιλήτρια την Μαρία Σκλαβενίτη, «Πόρνες και πορνεία – Η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ασκητών» , με ομιλητή τον Τηλέμαχο Ασημακόπουλο και « Η αυλή των θαυμάτων – Ευφάνταστες και παράδοξες ιστορίες από την ελληνική αρχαιότητα», με ομιλήτρια την Μαρία Μανδηλαρά.

Τα βιβλία της σειράς καλούν σε έναν νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Τα κείμενα κάθε τόμου, που προσφέρονται σε νεοελληνική απόδοση, φωτίζουν όψεις της καθημερινής ζωής, των θεσμών ή των ιδεών που εξακολουθούν να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Επιπλέον, επιλέγονται με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο πλούτος όσο και η ποικιλία των συμπεριφορών και των νοοτροπιών του αρχαίου κόσμου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



