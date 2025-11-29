Πάτρα - Διανομείς: Στους δρόμους, αλλά για... διαμαρτυρία - Ποια τα αιτήματά τους

Στους δρόμους, αλλά αυτή τη φορά αντί για παραγγελία, βγαίνουν για διαμαρτυρία, οι αυτοαπασχολούμενοι διανομείς της Πάτρας που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σοβαρή και συνεχιζόμενη κρίση, η οποία απειλεί πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Οι μαρτυρίες στην «Π» του προέδρου του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αχαΐας, Αλέξανδρου Αγγελή, καθώς και του μέλους, Θοδωρή Μακρή, αποκαλύπτουν ένα εργασιακό τοπίο όπου κυριαρχούν η αδιαφάνεια, η εκμετάλλευση και η οικονομική εξόντωση των εργαζομένων.

Κορυφαίο πρόβλημα αποτελεί η πλήρης έλλειψη διαφάνειας στις συνεργασίες με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οπως τονίζει ο κ. Αγγελής, από το 2021 οι αμοιβές των διανομέων της Πάτρας έχουν υποστεί μειώσεις που φτάνουν το 70%–80%, οδηγώντας τους εργαζόμενους σε οικονομικό αδιέξοδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διανομείς αναγκάζονται να πληρώσουν οι ίδιοι μέρος του κόστους μιας παραγγελίας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, ενώ η πλατφόρμα αποκομίζει κανονικά το κέρδος της. Αυτή η πρακτική δεν δηλώνει απλώς αδικία· συνιστά ένα δομικό πρόβλημα που καθιστά την εργασία τους ζημιογόνα.

Η κατάσταση επιβεβαιώνεται και από τον διανομέα Θοδωρή Μακρή, ο οποίος αναφέρει ότι οι συνεχείς μειώσεις έχουν φτάσει σε σημείο οικονομικής εξάντλησης. Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει βιώσει επτά διαδοχικές μειώσεις αποζημίωσης, ενώ η συνολική συμπίεση του κέρδους του αγγίζει το 60%.

Παρά τον συνεχή πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες, οι πλατφόρμες μειώνουν διαρκώς την τιμή της εργασίας, ακολουθώντας μια πολιτική που κινείται αντίθετα με κάθε λογική συνθήκη της αγοράς.

Στην επιδείνωση της κατάστασης συμβάλλουν και οι υψηλές φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις. Το νέο σύστημα τεκμαρτού εισοδήματος, σε συνδυασμό με τα ανελαστικά έξοδα για καύσιμα, συντήρηση οχημάτων και αυξημένο κόστος ζωής, δημιουργούν μια συνθήκη οικονομικής ασφυξίας που πολλοί διανομείς δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί στην Πάτρα έχουν ήδη εγκαταλείψει το επάγγελμα, τάση η οποία αναμένεται να ενταθεί.

Οι διανομείς, μέσω του Σωματείου, έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών προς υπουργεία και θεσμικούς φορείς, ενώ έχουν καταθέσει και αίτημα διερεύνησης στην Εισαγγελία Πατρών, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, με στόχο τον ορισμό δικάσιμου εναντίον συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Αγγελής, η ανταπόκριση της Πολιτείας παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Παρά την έλλειψη στήριξης, οι διανομείς της Πάτρας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δίκαιους όρους συνεργασίας, διαφάνεια και αξιοπρεπείς αμοιβές. Η κρίση που βιώνουν δεν αφορά μόνο έναν κλάδο, αλλά αποτελεί βαθύ κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση θεσμική παρέμβαση.

Οι διανομείς της Πάτρας, υπό συνεχή οικονομική πίεση και μειώσεις αμοιβών, δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

