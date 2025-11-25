Πάτρα: Διέλευση Ολυμπιακής Φλόγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πάτρα, κατά την διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας – XXV Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας την Πέμπτη 27/11/2025 στην Πάτρα και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων:

α) Στην οδό Αγ. Σοφίας από την συμβολή της με την οδό Κορίνθου έως την συμβολή της με οδό Κωνσταντινουπόλεως από ώρες 06:00-13:00

β) Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου από ώρες 06:00-13:00

γ) Στην οδό Μαιζώνος από την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη από ώρες 06:00-13:00

δ) Στην οδό Κορίνθου από την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Σοφίας από ώρες 06:00-13:00

ε) Στην οδό Πανεπιστημίου από την συμβολή της με την οδό Αγίας Σοφίας έως την συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας από ώρες 06:00-13:00

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την διέλευση της πομπής της Ολυμπιακής Φλόγας θα γίνεται τμηματικά.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων :

-Στην οδό Αγίου Νικολάου από την διασταύρωσή της με την οδό Καραΐσκάκη έως την διασταύρωσή της με την οδό Κορίνθου (κάθοδος) από ώρες 11:20 – 11:40.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



