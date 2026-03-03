Πάτρα: Διημέριδα του ΕΑΠ «Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές στα Μαθηματικά»

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της ΣΘΕΤ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» διοργανώνουν στις 7 και 8 Μαρτίου 2026 διημερίδα με τίτλο:

«Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές στα Μαθηματικά»

Την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστεί η πρόοδος των διπλωματικών εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια του προγράμματος Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ).

Την δεύτερη ημέρα θα δοθούν 8 προσκεκλημένες επιστημονικές διαλέξεις σε θέματα αιχμής από καθηγητές και καθηγήτριες ΑΕΙ, μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ, σε αντικείμενα όπως: Μαθηματική Ανάλυση, Τοπολογία, Διαφορικές Εξισώσεις,

Πιθανότητες και Στατιστική, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Αριθμητική Ανάλυση και Μαθηματική Παιδεία. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, προσφέροντας το πλαίσιο για γόνιμο επιστημονικό διάλογο και την ανάπτυξη συνεργασιών, σε μια εποχή έντονης μαθηματικής δραστηριότητας και δημιουργικής παραγωγής.

Η διημερίδα που διοργανώνεται σε ετήσια βάση, εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Spring Days» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Θα διεξαχθεί διαδικτυακά, προσφέροντας τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησής της.

Ο Σύνδεσμος είναι: https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m5958b3b4b6365335d173c92c71a1f830

Meeting ID: 2794 662 7293

Passcode: 6peRARvpV52

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ https://eap.gr και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών http://mathlab.eap.gr

