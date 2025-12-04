Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το παρασκήνιο των εκλογών της Κυριακής

Θα ισχύσει το προβάδισμα του Φάνη Παπαναγιωτάκη ή θα καταφέρει την ανατροπή ο Παναγιώτης Μεταξάς στον κυριακάτικο δεύτερο γύρο των αρχαιρεσιών στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας;

Οι ζυμώσεις δίνουν και παίρνουν μετά το αποτέλεσμα τη πρώτης Κυριακής, που βρήκε νικητή τον Φάνη Παπαναγιωτάκη με 180 ψήφους και ποσοστό 31,30%. Ο δεύτερος Παναγιώτης Μεταξάς έλαβε 126 ψήφους κα ποσοστό 21,91% , υποσκελίζοντας τον Πέτρο Ντερέκη κατά 13 ψήφους. Ητοι, έλαβε 113 και ποσοστό 19,65%.

Οπως γίνεται αντιληπτό, η έκβαση της κυριακάτικης ψηφοφορίας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους των Πέτρου Ντερέκη, Θανάση Γαβριλόπουλο, (78 ψήφοι – 13,56%) , Παναγιώτη Ασπρούλια ( 69 – 12,00%), και Αιμίλιου Ρουμελιώτη ( 9 – 1,56%).

Από τις διεργασίες του παρασκηνίου των τελευταίων ημερών έχουν προκύψει δύο βασικά δεδομένα. Με ανάρτησή του στο Facebook ο Πέτρος Ντερέκης δήλωσε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Μεταξά, σε αντίθεση με πλειάδα φίλα προσκείμενων στον Θανάση Γαβριλόπουλο που τάσσονται στο πλευρό του Φάνη Παπαναγιωτάκη.

Οι ψηφοφόροι του Παναγιώτη Ασπρούλια, που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ και η επίδοσή του ξεπέρασε κατά πολύ τα ποσοστά του κόμματος του στην Αχαΐα, γεγονός που αποδίδεται σε εκτίμηση συναδέλφων του στο πρόσωπό του, θα κινηθούν κατά την κρίση τους.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό της επαναληπτικής κάλπης σχετίζεται με το γεγονός ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι (έντονα) κομματικοποιημένες.

Εχουν βέβαια οι δύο διεκδικητές της προεδρίας τις πολιτικές αναφορές τους, όμως τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου κράτησαν τα κόμματα μακριά από την κάλπη και επικράτησαν «συντεχνιακά» κριτήρια, όπως και κριτήρια που σχετίζονται με διαπροσωπικές σχέσεις στις επιλογές τους.

Εξάλλου, καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του αποτελέσματος της πρώτης Κυριακής ήταν η αθρόα πλειάδα φίλα προσκείμενων, «παρεΐστικη» συμμετοχή των νεότερων δικηγόρων της Πάτρας και η σχεδόν παντελής απουσία από τα ψηφοδέλτια εμπειρότατων συναδέλφων τους, που είχαν στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν τα συνδικαλιστικά ηνία του φορέα στα χέρια τους.

Θα μπορούσε κάλλιστα να υποστηριχθεί ότι η «έμπειρη γενιά» αποτραβήχθηκε υπό το νωπό κλίμα της δυσαρέσκειας που έχει ως αφορμή της το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Ταμείο Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ).

Ανεξαρτήτως τούτων, η «μονομαχία» της Κυριακής προβλέπεται ενδιαφέρουσα και το βέβαιο είναι ότι δεν θα κριθεί μόνο από τη συμμετοχή, αλλά και από την αποχή που αυξάνεται συνήθως στις δεύτερες κάλπες. Σε μια τέτοια περίπτωση κατά κανόνα ευνοείται ο πρώτος. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά στις κάλπες της προηγούμενης Κυριακής δεν συμμετείχε υποψήφιος, προερχόμενος από την κεντροαριστερά.

Την εποπτεία και τον συντονισμό των αθλητικών εισαγγελέων της χώρας, που μετέχουν σε διάφορα δικαιοδοτικά όργανα, ανέλαβε ο πατρινός αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νίκος Νικολάου, ο οποίος μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών.

Πρόκειται αναντίρρητα για ανάληψη καθηκόντων σ’ έναν νευραλγικό τομέα και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αθλητικής και οπαδικής βίας, καθώς επίσης και των «κυκλωμάτων» (ναρκωτικών, παράνομου στοιχηματισμού κ.ά.) που παρεισφρέουν στον αθλητισμό και δη στα δημοφιλή αθλήματα.

Ο κ. Νικολάου προσβλέπει στην καλή συνεργασία με τους αθλητικούς εισαγγελείς, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι οι εντολές του για τη διερεύνηση αδικημάτων με αθλητικό υπόβαθρο και οι κατευθυντήριες γραμμές του για την πάταξη φαινομένων που είναι ξένα προς το αθλητικό ιδεώδες. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Νικολάου είναι ο δεύτερος Αχαιός που υπηρετεί στο συγκεκριμένο κρίσιμο πόστο. Πριν 15 χρόνια τα ίδια καθήκοντα είχε ασκήσει ο Καλαβρυτινός Αναστάσιος Κανελλόπουλος.

