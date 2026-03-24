Πάτρα: Δικογραφία από την Τροχαία για το δυστύχημα στην Πατρών – Πύργου, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του τροχαίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, καθώς η αστυνομία προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας για το θανατηφόρο δυστύχημα. Από τη σύγκρουση είχε τραυματιστεί σοβαρά ο 93χρονος συνοδηγός, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.
Στον σχηματισμό δικογραφίας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 87χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε αυτοκίνητο με συνοδηγό τον 93χρονο σύζυγό της, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 93χρονος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, όπου λίγες ώρες αργότερα ο 93χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα.
