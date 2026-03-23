Πάτρα: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι φλεβών/αρτηριών και έλεγχος καρδιαγγειακού κινδύνου στα γραφεία του Συλλόγου Ρευματοπαθών

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, μέσα στα πλαίσια της πανελλαδικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΧΦΝ και τα καρδιαγγειακά νοσήματα «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας!» διοργανώνουν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στον χώρο των γραφείων του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας, Βασιλείου Ρούφου Α31 & Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Οι εξετάσεις για την χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα θα πραγματοποιηθούν από τον Αγγειοχειρουργό, κο Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο την Τρίτη 31/3, ώρες: 11:00 – 14:00 και την Τετάρτη 1/4, ώρες: 10:30 – 13:30.

Θα προσφερθούν 30 δωρεάν εξετάσεις φλεβών την ημέρα καθώς και αντίστοιχες εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο τηλέφωνο: 6970 438 609, 6970 438 157.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση γύρω από την χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους, καθώς στις Δυτικές κοινωνίες φαίνεται να αφορά το 60% ων γυναικών και το 40% των ανδρών.

Η πρόσκληση στην δράση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και επίσημο μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η Πεταλούδα αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη, την σκελετική υγεία και τις νόσους που σχετίζονται με αυτή. Η δράση της Πεταλούδας επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν η Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία της, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

