Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ

Από την Πάτρα το δικό τους δυνατό μήνυμα έστειλαν οι αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την καταρρακτώδη βροχή και προέβαλαν τα αιτήματα τους.

Το συλλαλητήριο διοργανώνεται από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με κρούσματα ασθένειας σε αιγοπρόβατα σε περιοχές πέριξ του Αγρινίου, γεγονός που –όπως τονίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές– επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση του πρωτογενούς τομέα.

Οι Ομοσπονδίες διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία, ζητώντας:

-Άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών,

-Αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων, χωρίς όρους και καθυστερήσεις,

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος,

-Ενίσχυση και στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα.

Οι αγροτικοί φορείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από ενωτικές και δυναμικές κινητοποιήσεις μπορούν να διεκδικήσουν λύσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο και τις οικογένειές τους.

