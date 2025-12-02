Πάτρα: Δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα – Ξεκινά αύριο η διάθεση προσκλήσεων
Ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα διοργανώνει δύο γιορτινά κοντσέρτα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, με δωρεάν είσοδο και απαραίτητη την κατοχή αριθμημένης πρόσκλησης.
Δύο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες μουσικές εκδηλώσεις προγραμματίζει ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, ανοίγοντας τις πύλες του στο κοινό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 19:00 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση. Η διάθεση των προσκλήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και θα γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Ναού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00–13:00.
