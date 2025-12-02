Πάτρα: Δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα – Ξεκινά αύριο η διάθεση προσκλήσεων

Ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα διοργανώνει δύο γιορτινά κοντσέρτα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, με δωρεάν είσοδο και απαραίτητη την κατοχή αριθμημένης πρόσκλησης.

Πάτρα: Δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα - Ξεκινά αύριο η διάθεση προσκλήσεων
02 Δεκ. 2025 12:27
Pelop News

Δύο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες μουσικές εκδηλώσεις προγραμματίζει ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, ανοίγοντας τις πύλες του στο κοινό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 19:00 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση. Η διάθεση των προσκλήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και θα γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Ναού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00–13:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
13:32 Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ