Πάτρα: Δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα – Ξεκινά αύριο η διάθεση προσκλήσεων

Δύο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες μουσικές εκδηλώσεις προγραμματίζει ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, ανοίγοντας τις πύλες του στο κοινό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 19:00 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται ατομική αριθμημένη πρόσκληση. Η διάθεση των προσκλήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και θα γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Ναού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00–13:00.

