Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες  της «Π» για τους ελέγχους. Συνελήφθησαν δυο άνδρες κατηγορούμενοι για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων

26 Οκτ. 2025 11:56
Pelop News

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί  προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης: Εντατικοί έλεγχοι και στην Πάτρα: Την παράνομη πώληση αλκοόλ θέλουν να πατάξουν οι Αρχές

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι, ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα,  κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι οι δυο άνδρες είχαν πωλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
