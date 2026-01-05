Πάτρα: Ε-ΚΤΕΛ-ούνται υποδειγματικά – Υψηλού επιπέδου τα δρομολόγια στον νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ

Οι σύγχρονες υποδομές και η ψηφιακή ενημέρωση έχουν βελτιώσει αισθητά την εμπειρία των ταξιδιωτών

05 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Η έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην οδό Νόρμαν έχει ήδη σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τις μεταφορές της Πάτρας. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, τα δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά χωρίς προβλήματα, ενώ το επιβατικό κοινό εκφράζει ενθουσιασμό για τις ανέσεις και την πολυτέλεια που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις. Οι σύγχρονες κλιματιζόμενες αίθουσες αναμονής, οι ψηφιακοί πίνακες ενημέρωσης, η πλήρης προσβασιμότητα για ΑμεΑ και οι ειδικοί χώροι για οδηγούς έχουν καταστήσει τον σταθμό σημείο αναφοράς για τις υπεραστικές μετακινήσεις, ενώ πολλοί τον χαρακτηρίζουν πλέον ως τον πιο σύγχρονο της Ελλάδας. Παράλληλα, η αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή και η διαχείριση εμπορευμάτων εξασφαλίζουν ομαλή ροή επιβατών και οχημάτων, ενώ η αστική ανάπλαση συνδυάζει κοινωνικό και στρατηγικό όφελος για την πόλη.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία της λειτουργίας του, ο νέος σταθμός συνεχίζει να προκαλεί κάποιες ενστάσεις από τον κλάδο των ταξί. Η μεταφορά της πιάτσας από τη Ζαΐμη στη Νόρμαν δημιούργησε νέα προβλήματα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από ό,τι υπολόγιζαν αρχικά οι αυτοκινητιστές, ενώ η πρόσβαση στην Οθωνος – Αμαλίας εμποδίζεται συχνά από ΙΧ που σταματούν αυθαίρετα για αποβίβαση επιβατών. Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι η περιορισμένη χωρητικότητα και η κίνηση φορτηγών και λεωφορείων δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής και σε έναν τέτοιο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, Γιώργος Σίδερης, και οι επαγγελματίες οδηγοί προτείνουν την επαναλειτουργία μέρους της παλιάς πιάτσας στη Ζαΐμη, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή και να αυξηθεί η ασφάλεια για επιβάτες και οδηγούς.

Οι ενστάσεις επικεντρώνονται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ενδεχόμενη ταλαιπωρία, αν και το ΚΤΕλ έχει φροντίσει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο των λεωφορείων προς και από το σταθμό, με την τοποθέτηση ελεγκτών κίνησης στην οδό Νόρμαν.
Παρά τις δυσκολίες, η λειτουργία του νέου ΚΤΕΛ συνεχίζεται με επιτυχία, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για το κοινό και βατήρα εξωστρέφειας για την Πάτρα. Οι επιβάτες επισημαίνουν την άνεση και την πολυτέλεια των χώρων, εκθειάζοντας τη λειτουργικότητα, την καθαριότητα και την ευχρηστία του νέου σταθμού.

