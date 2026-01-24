Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς σταθμευμένο αυτοκίνητο, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

24 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς και να προκληθούν ζημιές σε δύο ακόμη ΙΧ που βρίσκονταν κοντά, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας και συγκεκριμένα επί της οδού Φωκαίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το όχημα που τυλίχθηκε πρώτο στις φλόγες καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, στα οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω, καθώς και αστυνομικοί για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και την ταυτοποίηση τυχόν δραστών.

14:24 Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ
