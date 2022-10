Πάτρα: Ευχαριστήριο από το Erasmus για την συμμετοχή των ευρωπαίων μαθητών στο σεμινάριο μάσκας

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η επίσκεψη Ευρωπαίων μαθητών που, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν τον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες βρίσκονται στην πόλη μας, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+.

Την Παρασκευή οι Ευρωπαίοι μαθητές από σχολεία της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, φιλοξενούμενοι του 14ου Γυμνασίου Πατρών, παρακολούθησαν επιστημονικό σεμινάριο με τη μέθοδο steam για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος «Living in the Era of Climatic Change 2020-2023» και ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους μαθαίνοντας για τη χρήση και τις δραστηριότητες του χώρου και την καρναβαλική εμπειρία μέσω της κατασκευής καρναβαλικής μάσκας στα δημιουργικά εργαστήρια.

Τη Δευτέρα μαθητές από σχολεία της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Λιθουανίας και της Ιταλίας που συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους, φιλοξενούμενοι του Γενικού Λυκείου Παραλίας Πατρών, ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και συμμετείχαν ενεργά στο εργαστήριο «Δημιουργία καρναβαλικής μάσκας με ανακυκλώσιμα υλικά» μαθαίνοντας τα εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής μάσκας και παίρνοντας μαζί τους ως ενθύμιο την καρναβαλική μάσκα που οι ίδιοι διακόσμησαν. Η συμμετοχή τους εντασσόταν στο πρόγραμμα του Erasmus+ «Ένα μάθημα βιωσιμότητας – κάντε το Σχολείο σας πιο πράσινο και τον εαυτό σας», το οποίο σχετίζεται με τη βιωσιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν έκδηλη και αποτυπώνεται στο ευχαριστήριο που απέστειλε στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας η υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος Εrasmus κα Νικολίτσα Καρκούλια:

«Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία της ομάδας Erasmus στο χώρο σας και για το εργαστήριο καρναβαλικής μάσκας, το οποίο ενθουσίασε τους μαθητές.

Ευχαριστούμε επίσης την κα Κουρή για την υποδοχή και τα δώρα της».

*Η λειτουργία του χώρου των Παλαιών Σφαγείων χρηματοδοτείται από τη πράξη «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».