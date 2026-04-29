Πάτρα: Έφοδος σε κατάστημα και κατάσχεση 3.235 πυροτεχνημάτων – Δικογραφία για παράνομη εμπορία

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα και τα συναφή είδη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, παιδικών αθυρμάτων, φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης και εμπορίας των συγκεκριμένων ειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε κατάστημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου στην Πάτρα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ειδών πυροτεχνίας, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διατίθενταν προς πώληση.

Τι βρέθηκε στο κατάστημα

Από την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκαν συνολικά 3.235 είδη πυροτεχνιών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται είδη όπως σιντριβάνια τούρτας, ασημένιοι πυρσοί και άλλα παρόμοια προϊόντα, τα οποία βρέθηκαν στον επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα.

Ο αριθμός των κατασχεθέντων αντικειμένων δίνει το στίγμα της έκτασης της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόντων που εμπίπτουν στο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την κατοχή και εμπορία τους.

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης

Μετά τη σύλληψη του άνδρα, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η υπόθεση από την Πάτρα έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι έλεγχοι των αστυνομικών Αρχών εντείνονται όταν υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις για διάθεση τέτοιων ειδών στην αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα που απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την κατοχή, τη διάθεση και τη χρήση τους.

Στο μικροσκόπιο η διακίνηση πυροτεχνημάτων στην Πάτρα

Οι έλεγχοι για βεγγαλικά και πυροτεχνήματα παραμένουν σταθερά στην ατζέντα των Αρχών, καθώς η ανεξέλεγκτη διακίνησή τους συνδέεται με κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, αλλά και με παραβάσεις που αφορούν τη νόμιμη εμπορία τους.

Η αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, με στόχο τον εντοπισμό και την κατάσχεση ειδών που διακινούνται χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι της νομοθεσίας.

