Πάτρα: Έκοψε το κάγκελο, μπήκε σε σπίτι και άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Υπόθεση διάρρηξης με λεία κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ εξιχνιάστηκε στην Πάτρα, με τις αστυνομικές Αρχές να περνούν χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα το βράδυ της Τρίτης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίασε παράθυρο κατοικίας, να μπήκε στο εσωτερικό και να έφυγε με τα πολύτιμα αντικείμενα.

29 Απρ. 2026 11:23
Pelop News

Μια ακόμη υπόθεση κλοπής σε κατοικία απασχόλησε τις αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα, με θύμα έναν άνδρα από το σπίτι του οποίου αφαιρέθηκαν κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος κινήθηκε μεθοδικά. Αφού έκοψε το κιγκλίδωμα παραθύρου της οικίας, κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι και να ψάξει τους χώρους. Από το εσωτερικό αφαίρεσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η υπόθεση έφτασε γρήγορα στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του φερόμενου ως δράστη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στην Πάτρα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανακριτική διαδικασία συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η νέα αυτή εξιχνίαση έρχεται να προστεθεί στις υποθέσεις διαρρήξεων που απασχολούν κατά διαστήματα την τοπική επικαιρότητα στην Αχαΐα, με τις αστυνομικές Αρχές να επιμένουν στη γρήγορη αξιοποίηση στοιχείων και στην αναζήτηση των δραστών.

