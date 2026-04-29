Ναύπακτος: Πέταξε την κοκαΐνη στον δρόμο μόλις είδε τους αστυνομικούς – Χειροπέδες για διακίνηση ΦΩΤΟ

Μια ακόμη υπόθεση ναρκωτικών ήρθε στο φως στη Δυτική Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Ναύπακτο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών, μετά από επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, χρηματικού ποσού, ναρκωτικών δισκίων και άλλων στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο βασικός κατηγορούμενος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και δεύτερος άνδρας, επίσης ημεδαπός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών.

Πώς έγινε η σύλληψη στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Ναυπακτίας εντόπισαν τον άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση, και κατά τον έλεγχο κατέγραψαν μια χαρακτηριστική κίνηση: μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να πέταξε στο οδόστρωμα ποσότητα κοκαΐνης βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Η ποσότητα εντοπίστηκε άμεσα και κατασχέθηκε, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο κατηγορουμένων με σκοπό αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Τι βρέθηκε στις έρευνες στα σπίτια

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο ανδρών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας. Στο ένα σπίτι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δεύτερος κατηγορούμενος.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

162 γραμμάρια κάνναβης

6,4 γραμμάρια κοκαΐνης

1.240 ευρώ

3 ναρκωτικά δισκία

1 ζυγαριά ακριβείας

κινητά τηλέφωνα

Τα ευρήματα εξετάζονται ως προς τη σύνδεσή τους με τη φερόμενη διακίνηση, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των εμπλεκομένων.

Ο ρόλος του αστυνομικού σκύλου «Sporty»

Σημαντική ήταν και η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Sporty», από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Ο «Sporty» συμμετείχε στις έρευνες και βοήθησε στον εντοπισμό των ναρκωτικών, ενισχύοντας το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η συμβολή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων σε τέτοιες υποθέσεις αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ελέγχους σε κατοικίες και κλειστούς χώρους όπου οι ουσίες επιχειρείται να αποκρυφτούν.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η υπόθεση καταγράφεται ως μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο τη Ναυπακτία, σε μια περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας όπου οι έλεγχοι των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο.

