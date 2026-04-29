Ναύπακτος: Πέταξε την κοκαΐνη στον δρόμο μόλις είδε τους αστυνομικούς – Χειροπέδες για διακίνηση ΦΩΤΟ

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκάλυψαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ναύπακτο, με δύο συλλήψεις, κατασχέσεις κάνναβης, κοκαΐνης, χρημάτων και εξοπλισμού διακίνησης. Κομβικό ρόλο στην έρευνα είχε και ο αστυνομικός σκύλος «Sporty», που συνέδραμε στον εντοπισμό των ουσιών.

29 Απρ. 2026 11:17
Μια ακόμη υπόθεση ναρκωτικών ήρθε στο φως στη Δυτική Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Ναύπακτο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών, μετά από επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, χρηματικού ποσού, ναρκωτικών δισκίων και άλλων στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο βασικός κατηγορούμενος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και δεύτερος άνδρας, επίσης ημεδαπός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης: Μπλόκο στις απάτες με ΦΠΑ: Σημαντική η συμβολή της ΥΕΔΔΕ Πατρών

Πώς έγινε η σύλληψη στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Ναυπακτίας εντόπισαν τον άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση, και κατά τον έλεγχο κατέγραψαν μια χαρακτηριστική κίνηση: μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να πέταξε στο οδόστρωμα ποσότητα κοκαΐνης βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Η ποσότητα εντοπίστηκε άμεσα και κατασχέθηκε, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο κατηγορουμένων με σκοπό αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Τι βρέθηκε στις έρευνες στα σπίτια

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο ανδρών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας. Στο ένα σπίτι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δεύτερος κατηγορούμενος.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

  • 162 γραμμάρια κάνναβης
  • 6,4 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 1.240 ευρώ
  • 3 ναρκωτικά δισκία
  • 1 ζυγαριά ακριβείας
  • κινητά τηλέφωνα

Τα ευρήματα εξετάζονται ως προς τη σύνδεσή τους με τη φερόμενη διακίνηση, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των εμπλεκομένων.

Ο ρόλος του αστυνομικού σκύλου «Sporty»

Σημαντική ήταν και η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Sporty», από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Ο «Sporty» συμμετείχε στις έρευνες και βοήθησε στον εντοπισμό των ναρκωτικών, ενισχύοντας το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η συμβολή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων σε τέτοιες υποθέσεις αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ελέγχους σε κατοικίες και κλειστούς χώρους όπου οι ουσίες επιχειρείται να αποκρυφτούν.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Η υπόθεση καταγράφεται ως μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο τη Ναυπακτία, σε μια περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας όπου οι έλεγχοι των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας
14:56 «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
14:53 Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα
14:45 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο
14:33 «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα
14:26 Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ
14:25 Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων
14:19 Ο Ικαριώτης που του έδωσαν μήνες ζωής και έζησε δεκαετίες – Η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη
14:09 Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων
14:00 Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
13:57 Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ
13:56 Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης
13:49 Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού
13:36 Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο
13:36 Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι
13:28 Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
13:20 Ιράν: Μαζικές εκτελέσεις και χιλιάδες συλλήψεις εν μέσω πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
