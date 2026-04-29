Μπλόκο στις απάτες με ΦΠΑ: Σημαντική η συμβολή της ΥΕΔΔΕ Πατρών

Εντοπισμός κυκλωμάτων με εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν 5.000 έλεγχοι και παραβατικότητα μέχρι και 85% στη Δυτική Ελλάδα

Μπλόκο στις απάτες με ΦΠΑ: Σημαντική η συμβολή της ΥΕΔΔΕ Πατρών
29 Απρ. 2026 9:33
Εντατικοί και στοχευμένοι εμφανίζονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη φορολογική περιφέρεια Πατρών για το 2025, με βασικό στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ και των φαινομένων εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία από τη δράση της τοπικής Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) αποτυπώνουν τόσο το εύρος των ελέγχων, όσο και την υψηλή παραβατικότητα που εξακολουθεί να καταγράφεται στην περιοχή.

Συνολικά σχεδόν 5.000 επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το 2025 από την ΥΕΔΔΕ Πατρών, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των ελέγχων που έγιναν πανελλαδικά σε στοχευμένες γεωγραφικές ζώνες, επαγγελματικούς κλάδους και συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά), η παραβατικότητα έφτασε το 40%, ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι κατευθύνονται σε «υψηλού ρίσκου» περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στους ειδικούς στοχευμένους ελέγχους. Η ΥΕΔΔΕ Πατρών διενήργησε 408 τέτοιους ελέγχους, καταγράφοντας παραβατικότητα 35,5%. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από 89 ειδικούς μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2022, όπου το ποσοστό παραβατικότητας εκτοξεύτηκε στο 80%.

Οι έρευνες της υπηρεσίας επικεντρώνονται κυρίως σε υποθέσεις απάτης ΦΠΑ, αλλά και σε ευρύτερες μορφές φοροδιαφυγής. Η ΥΕΔΔΕ Πατρών πραγματοποίησε 199 στοχευμένες έρευνες, εντοπίστηκε παραβατικότητα 85,4%.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν 115 έρευνες για υποθέσεις φοροδιαφυγής, 35 έρευνες που βασίστηκαν στην αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και 49 ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι τελευταίες αφορούν δραστηριότητες σε πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και γενικότερα το ψηφιακό επιχειρείν, το οποίο φαίνεται να αποτελεί πλέον βασικό πεδίο ελεγκτικής παρέμβασης.

Ενδεικτικές των πρακτικών που εντοπίζονται είναι συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της ΥΕΔΔΕ Πατρών. Σε μία περίπτωση, μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Ηλεία, δραστηριοποιούμενη στον τομέα της διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, εξέδωσε την περίοδο 2020-2022 συνολικά 968 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας άνω των 17,5 εκατ. ευρώ, με επιπλέον ΦΠΑ που ξεπερνά τα 4,9 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει τη λειτουργία οργανωμένων κυκλωμάτων εικονικών τιμολογίων.

Σε άλλη περίπτωση, επιχείρηση με έδρα την Αχαΐα και αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2022, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 6,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα των παραβάσεων ακόμη και σε παραδοσιακούς εμπορικούς κλάδους.

Την ίδια ώρα, σημαντική είναι και η συμβολή των τελωνειακών αρχών στη Δυτική Ελλάδα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.244 έλεγχοι δίωξης από τα τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ), με ποσοστό παραβατικότητας 25%–το υψηλότερο πανελλαδικά, ισόπαλο με εκείνο της Θεσσαλίας.

Η συνολική εικόνα καταδεικνύει ότι η φορολογική περιφέρεια Πατρών αποτελεί βασικό πεδίο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τις αρχές να αξιοποιούν στοχευμένες μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία, επιχειρώντας να περιορίσουν ένα φαινόμενο με σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

