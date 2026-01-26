Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και στην τοπική κοινωνία.

Την απώλειά του γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Καλλέργης, ο οποίος έγραψε:

«Φίλε, δυστυχώς έφυγες νωρίς, είχες χρόνια ακόμα να ζήσεις, αλλά ο Κύριος σε ήθελε κοντά Του νωρίτερα. Θα ζεις στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας. Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς σου».

Ο Αντώνης Λαλιώτης ήταν πατέρας έξι παιδιών, με την οικογένειά του, τους φίλους και τους γνωστούς του να τον αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



