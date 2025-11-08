Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης – Ο γιατρός, ο δάσκαλος, ο άνθρωπος της ΝΔ που άφησε το αποτύπωμά του

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα και στον πολιτικό κόσμο της Αχαΐας η είδηση του θανάτου του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και πανεπιστημιακού παιδιάτρου, που υπηρέτησε με συνέπεια τόσο την πολιτική όσο και την επιστήμη.

08 Νοέ. 2025 10:15
Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον πολιτικό χώρο με τον οποίο συνδέθηκε για πάνω από μισό αιώνα.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, όταν συμμετείχε ενεργά στη φοιτητική παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και στην ΟΝΝΕΔ, ως φοιτητής της Ιατρικής. Από τότε παρέμεινε σταθερά παρών στις κομματικές διαδικασίες και εξελίξεις, καθοδηγώντας νεότερα στελέχη και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής σκηνής.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης με τον Κώστα Καραμανλή

Είχε διατελέσει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας, νομαρχιακός σύμβουλος, πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και λέκτορας Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως πανεπιστημιακός παιδίατρος, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε φοιτητές, συνεργάτες και γονείς, ενώ διακρινόταν για την προσήνειά του και το αίσθημα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Στελέχη της ΝΔ, φίλοι και πολιτικοί αντίπαλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ήπιου χαρακτήρα, βαθιά μορφωμένο και πάντα διαθέσιμο να στηρίξει τους νέους. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό τόσο στην πολιτική οικογένεια της ΝΔ όσο και στον ιατρικό και πανεπιστημιακό χώρο της Πάτρας.

Η κηδεία του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη θα τελεστεί τη Δευτέρα, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται εντός της ημέρας.

Η ανάρτηση του Αντώνη Κουνάβη:

Μία θλιβερή είδηση μας συγκλόνισε σήμερα το πρωί.

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας πρόεδρος Θρασύβουλος Μαυρομάτης ο άνθρωπος που σε πολλούς από εμάς άναψε το πυρσό μέσα στην καρδιά μας.

Αγαπητέ μου πρόεδρε πάντα σε άκουγα με σεβασμό και λάμβανα σοβαρά υπ όψιν αυτά που με συμβούλευες.
