Πάτρα: Εκδηλώσεις πίτας σε αθλητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με παρουσία αντιδημάρχων

Σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας αθλητικών, εκπαιδευτικών και δημοτικών φορέων της Πάτρας συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, μεταφέροντας ευχές και μηνύματα στήριξης.

19 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας σε φορείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και δημοτικών δράσεων στην Πάτρα.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νάπολη Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Στον χαιρετισμό του μετέφερε τις ευχές του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για μια δημιουργική χρονιά με υγεία και ειρήνη, ενώ συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer και τις διεθνείς διακρίσεις της. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον Δήμο Πατρέων για τη στήριξή του στον σύλλογο.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, όπου τιμήθηκαν και εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτήθηκαν την περασμένη χρονιά. Μετέφερε τις ευχές της δημοτικής αρχής και αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης, της διασφάλισης ίσων ευκαιριών για τα παιδιά και της ανάγκης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις κοπής πίτας και για τα μέλη των προγραμμάτων «Άθληση στη Φύση» του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στο Έλος Αγυιάς και στο Νότιο Πάρκο. Ο υπεύθυνος του Πάρκου Γιώργος Μαγιάκης και η γυμνάστρια Γιώτα Φουράκη ευχήθηκαν καλή χρονιά στα μέλη, εκφράζοντας την επιθυμία για συνέχιση και διεύρυνση της συμμετοχής στις δράσεις.

Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με φορείς της πόλης και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής πολιτών σε δράσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικής ζωής.

