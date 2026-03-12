Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Γιαννιά, στην πλατεία Μαρούδα, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί και με στόχο να αποδοθεί φόρος τιμής σε μια εμβληματική μορφή των προεπαναστατικών αγώνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης Παναγιώτη Καρατζά στον ανδριάντα του αγωνιστή, καθώς και ομιλία αφιερωμένη στον Γιαννιά από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Κυριάκο Σκιαθά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης απονομή τιμητικής πλακέτας στον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για το πολυετές φιλανθρωπικό του έργο, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από επίσημους προσκεκλημένους του συλλόγου και κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του αγωνιστή.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Ομιλο Πατρών.

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες» απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό να δώσει το «παρών» και να τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωση.

