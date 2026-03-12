Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα

Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του προεπαναστατικού αγωνιστή Γιαννιά διοργανώνεται την Κυριακή 15 Μαρτίου στην Πάτρα. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες», που καλεί το κοινό να δώσει το «παρών» σε μια εκδήλωση τιμής με ομιλίες, κατάθεση στεφάνων και παραδοσιακούς χορούς.

Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα
12 Μαρ. 2026 11:19
Pelop News

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Γιαννιά, στην πλατεία Μαρούδα, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί και με στόχο να αποδοθεί φόρος τιμής σε μια εμβληματική μορφή των προεπαναστατικών αγώνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης Παναγιώτη Καρατζά στον ανδριάντα του αγωνιστή, καθώς και ομιλία αφιερωμένη στον Γιαννιά από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Κυριάκο Σκιαθά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης απονομή τιμητικής πλακέτας στον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για το πολυετές φιλανθρωπικό του έργο, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από επίσημους προσκεκλημένους του συλλόγου και κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του αγωνιστή.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Ομιλο Πατρών.

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες» απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό να δώσει το «παρών» και να τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: Πάνω από 90 περιστατικά παιδικής κακοποίησης το 2025 στο ΠΓΝΠ – Ιδρύεται εξειδικευμένη μονάδα από το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ»
11:55 Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου
11:53 Είδαμε την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα»: Οταν πέφτουν οι μάσκες
11:51 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα και αυτοκίνητο – Μαχαίρι και χάπια πάνω του
11:46 Οι έφηβοι του Ερμή και οι Νεανίδες του Απόλλωνα ρίχνονται στη μάχη
11:42 Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, κατέβασαν τον άνδρα στη Χαλκηδόνα ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αιγιάλεια: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων από 1η Απριλίου – Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
11:36 Λεωνίδιο: Το έθιμο με τα αερόστατα
11:30 Ντουμπάι: Drone έπεσε σε ουρανοξύστη κοντά στο Dubai Creek, υπό έλεγχο η φωτιά ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Τσίπρας για ενέργεια και καύσιμα: «Ημίμετρα» από την κυβέρνηση και πρόταση για «Ενεργειακή Δημοκρατία»
11:22 Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι
11:19 Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα
11:15 Αλλάζουν όλα για τους νοσηλευτές: Ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
11:13 Μπιοκάνιν: «Σημαντική νίκη, κάναμε το πρώτο βήμα»
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη και πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση
11:02 Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη
11:00 Ενδοοικογενειακή βία στην Αχαΐα: Στοιχεία σοκ, ανησυχητικά συμπεράσματα
10:59 Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά την τελεσίδικη καταδίκη για τη Χρυσή Αυγή
10:56 «Strange Box»: Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου ζωντανεύουν στο Επίκεντρο+
10:53 Ιράν: «Ελέγχουμε τα στενά του Ορμουζ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ