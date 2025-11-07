Πάτρα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντών από τον Ερυθρό Σταυρό

Πάτρα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντών από τον Ερυθρό Σταυρό
07 Νοέ. 2025 10:45
Το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνει την πρόθεσή του να οργανώσει και να υλοποιήσει νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στο ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού.

Ο Τομέας Υγείας του ΕΕΣ αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες δράσης του οργανισμού, με πολυετή και ουσιαστική παρουσία στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από εκπαιδευμένα στελέχη και εθελοντές, συμβάλλει καθημερινά στην ανακούφιση ευάλωτων συνανθρώπων μας, προσφέροντας φροντίδα, υποστήριξη και ελπίδα.

Με το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, καλούνται όλοι όσοι αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν στον συνάνθρωπο να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ Εθελοντής Τομέα Υγείας, στη μεγαλύτερη και αρχαιότερη ανθρωπιστική οργάνωση της Ελλάδας. Γίνε η δύναμη που φέρνει φροντίδα και χαμόγελο εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, η φωνή της αγάπης και της ελπίδας για χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ε.Ε.Σ., στη διεύθυνση Kαρόλου 8 ή τηλεφωνικά στο 261 027 7833, ή στο email deppatras@redcross.gr.

