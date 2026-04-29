Πάτρα: Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Με μοναδικό θέμα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Πατρέων για την εργατική Πρωτομαγιά 2026 και την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 14.00, η Δημοτική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και αφορά την έγκριση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την παροχή υπηρεσίας που σχετίζεται με την υλοποίηση των εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανέρχεται σε 18.500,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο τραπέζι της συνεδρίασης τίθεται κατ’ αρχάς η έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με επίκληση του άρθρου 32 παράγραφος 2 περίπτωση αα του Ν.4412/2016. Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 3/2026 μελέτη του Τμήματος Πνευματικού Καλλιτεχνικού Κέντρου και Πολιτισμικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστεί και το από 29 Απριλίου 2026 πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, το οποίο συνοδεύει τη σχετική εισήγηση και αποτελεί μέρος της διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση της υπηρεσίας.

Το δεύτερο σκέλος του θέματος αφορά την ίδια την ανάθεση της υπηρεσίας σε τρεις οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις «D.B. STUDIO», «ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «MAKE MUSIC MEMORIES E.E.», οι οποίες προτείνονται για να αναλάβουν το έργο που συνδέεται με τη διοργάνωση των συγκεκριμένων πολιτιστικών δράσεων.

Οι εκδηλώσεις που σχεδιάζονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού δύο ξεχωριστών αλλά συμβολικών ημερών: της εργατικής Πρωτομαγιάς, που έχει ιδιαίτερο κοινωνικό και ιστορικό βάρος, και της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, που συνδέεται με την καλλιτεχνική έκφραση και τη συμμετοχή του κοινού σε πολιτιστικές δράσεις.

Εισηγητής του θέματος είναι ο Αντιδήμαρχος Α. Αγγελής, ενώ στη διαδικασία συμμετέχει και η αρμόδια διευθύντρια Μ. Αγιωτάτου. Από την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής θα εξαρτηθεί η άμεση προώθηση των απαραίτητων ενεργειών, ώστε οι εκδηλώσεις να προχωρήσουν εντός του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου των ημερών.

