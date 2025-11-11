Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο καθηγητής σχολείου της Πάτρας που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σε βάρος του επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι.

11 Νοέ. 2025 13:23
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με την απόφαση, του επιβλήθηκαν οι εξής όροι:

  • Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
  • Υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα,
  • Απαγόρευση προσέγγισης της μαθήτριας σε ακτίνα 100 μέτρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός, μέσα στην τάξη, φέρεται να της έδειξε στο κινητό του φωτογραφίες που απεικόνιζαν γεννητικά όργανα ανήλικων παιδιών.

Η μαθήτρια εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη του καθηγητή και στη δέσμευση του κινητού τηλεφώνου του, από το οποίο εξήχθη το επίμαχο φωτογραφικό υλικό.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σκληρούς δίσκους, οι οποίοι εξετάζονται για τυχόν επιπλέον αρχεία.

Η δικογραφία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε άλλες περιπτώσεις.
