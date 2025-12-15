Πάτρα: Έλυσαν τις διαφορές τους με όπλο και ρόπαλο – Εμβολισμός μηχανής και τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα τρεις ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο από τους κατηγορούμενους, επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο λόγω προσωπικών διαφορών. Κατά τη συνάντηση, φέρονται να τον απείλησαν με τη χρήση μεταλλικού ρόπαλου και πυροβόλου όπλου.

Ο τρίτος άνδρας, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε με το όχημά του τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ο ένας από τους επιβαίνοντες. Στη συνέχεια, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο πρώτους κατηγορούμενους, ενώ στο σημείο περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος προσήλθε και κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υποδεικνύοντας παράλληλα σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει πυροβόλο όπλο. Ακολούθως συνελήφθη και ο ίδιος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και στο αγροτεμάχιο που υποδείχθηκε, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια,

ένα περιλαίμιο τύπου «full-face»,

τρία φυσίγγια,

ένα σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

