Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για την Καλόγρια για την προστασία του δημόσιου αιγιαλού

Ενημερωτική εκδήλωση για τις εξελίξεις στην παραχώρηση έκτασης 35 στρεμμάτων παλαιού αιγιαλού στην παραλία της Καλόγριας διοργανώνουν η ΟΙΚΙΠΑ, σε συνεργασία με την ΠΕΔΔΕ, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στις 7.00 μ.μ., στην «Αγορά Αργύρη».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλυθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, μετά και την τελευταία απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών εκ μέρους των φορέων. Σύμφωνα με την απόφαση, η παραλία της Καλόγριας παραμένει δημόσιο κτήμα, μπλοκάροντας το μη νόμιμο αίτημα του ιδιώτη επενδυτή, το οποίο στηρίχτηκε σε πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις και σε πιέσεις προς την Κτηματική Υπηρεσία.

Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η νομική σύμβουλος των φορέων, κ. Σοφία Παυλάκη, που θα αναλύσει τα κρίσιμα νομικά ζητήματα και την πορεία της υπόθεσης μέχρι σήμερα. Θα τοποθετηθούν επίσης ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρ. Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΔΕ, Αθ. Παπαδόπουλος, και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Ε. Καραχάλιος.

Στην εκδήλωση θα παρέμβουν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων. Οι διοργανωτές καλούν φορείς, συλλογικότητες και ενεργούς πολίτες να συμμετάσχουν, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του αιγιαλού και υπερασπίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του.

Ο αγώνας για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς συνεχίζεται, με επόμενο στόχο την οριστική απόρριψη του αιτήματος του ιδιώτη.

