Πάτρα Ενωμένη: «Διγλωσσία και εμπαιγμός των εργαζομένων από τη Δημοτική Αρχή»

Σε ανακοίνωση της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, αναφέρει:

«Η διγλωσσία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων αποκαλύφθηκε, για μία ακόμη φορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/9/2025. Πριν λίγους μήνες, οι διοικούντες τον Δήμο μας είχαν γυρίσει την πλάτη στους εργαζόμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν όλοι τους στην ανεργία. Την ίδια στιγμή, στον Δήμο Καισαριανής, ο προσκείμενος στο ΚΚΕ Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ των εκεί εργαζομένων αψηφώντας ακόμα και τις νομικές συνέπειες. Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων.

Το οξύμωρο και αντιφατικό, όμως, είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων να υπερασπιστεί τον Δήμαρχο Καισαριανής για τις πράξεις στήριξης των εργαζομένων.

Στην Πάτρα η Λαϊκή Συσπείρωση, ως γρανάζι της εξουσίας και του συστήματος, ξεχνά τα επαναστατικά της ιδεολογήματα και συντάσσεται με τους κανόνες της απόλυτης ελεύθερης αγοράς. Με πρακτικές που προσιδιάζουν σε νεοφιλελεύθερη πολιτική σκέψη, αψηφά την προτροπή μας για κοινωνικό παρεμβατισμό και χρησιμοποιεί δημαγωγικά τους πολύπαθους πολίτες, οι οποίοι, δυστυχώς, περιθωριοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά.

Την ώρα που με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής διεγράφησαν και παραγράφηκαν 25 περίπου εκατομμύρια ευρώ από οφειλές, κανείς από τη Δημοτική Αρχή δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται οικονομική αδυναμία για τη στήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων. Προφανώς, άλλοι Δήμοι γνωρίζουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους, όταν στην Πάτρα κάποιοι συμβασιούχοι αντιμετωπίζουν ανεργία, βία και ξυλοδαρμό.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής είστε πια γνωστοί για την υποκρισία και τη διγλωσσία σας. Οι ψεύτικες υποσχέσεις και ο λαϊκισμός αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πολιτικής σας.

Η παράταξή μας «Πάτρα Ενωμένη» τάσσεται υπέρ της δυνατότητας προσφυγής στα ένδικα μέσα του κάθε πολίτη για κατοχύρωση του δικαιώματος εργασίας, υπέρ της κοινωνικής και πολιτικής στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, υπέρ του σεβασμού των Δικαστικών αποφάσεων, υπέρ της δυνατότητας των Δημοτικών Συμβουλίων να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, υπέρ της προκήρυξης μόνιμων θέσεων εργασίας με αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια και απορρίπτει τον πολιτικό φενακισμό της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων».

