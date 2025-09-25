Πάτρα Ενωμένη: «Διγλωσσία και εμπαιγμός των εργαζομένων από τη Δημοτική Αρχή»

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής, τον Κώστα Σβόλη.

Πάτρα Ενωμένη: «Διγλωσσία και εμπαιγμός των εργαζομένων από τη Δημοτική Αρχή»
25 Σεπ. 2025 9:47
Pelop News

Σε ανακοίνωση της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, αναφέρει:

«Η διγλωσσία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων αποκαλύφθηκε, για μία ακόμη φορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/9/2025. Πριν λίγους μήνες, οι διοικούντες τον Δήμο μας είχαν γυρίσει την πλάτη στους εργαζόμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν όλοι τους στην ανεργία. Την ίδια στιγμή, στον Δήμο Καισαριανής, ο προσκείμενος στο ΚΚΕ Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ των εκεί εργαζομένων αψηφώντας ακόμα και τις νομικές συνέπειες. Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων.

Το οξύμωρο και αντιφατικό, όμως, είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων να υπερασπιστεί τον Δήμαρχο Καισαριανής για τις πράξεις στήριξης των εργαζομένων.

Στην Πάτρα η Λαϊκή Συσπείρωση, ως γρανάζι της εξουσίας και του συστήματος, ξεχνά τα επαναστατικά της ιδεολογήματα και συντάσσεται με τους κανόνες της απόλυτης ελεύθερης αγοράς. Με πρακτικές που προσιδιάζουν σε νεοφιλελεύθερη πολιτική σκέψη, αψηφά την προτροπή μας για κοινωνικό παρεμβατισμό και χρησιμοποιεί δημαγωγικά τους πολύπαθους πολίτες, οι οποίοι, δυστυχώς, περιθωριοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά.

Την ώρα που με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής διεγράφησαν και παραγράφηκαν 25 περίπου εκατομμύρια ευρώ από οφειλές, κανείς από τη Δημοτική Αρχή δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται οικονομική αδυναμία για τη στήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων. Προφανώς, άλλοι Δήμοι γνωρίζουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους, όταν στην Πάτρα κάποιοι συμβασιούχοι αντιμετωπίζουν ανεργία, βία και ξυλοδαρμό.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής είστε πια γνωστοί για την υποκρισία και τη διγλωσσία σας. Οι ψεύτικες υποσχέσεις και ο λαϊκισμός αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πολιτικής σας.

Η παράταξή μας «Πάτρα Ενωμένη» τάσσεται υπέρ της δυνατότητας προσφυγής στα ένδικα μέσα του κάθε πολίτη για κατοχύρωση του δικαιώματος εργασίας, υπέρ της κοινωνικής και πολιτικής στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, υπέρ του σεβασμού των Δικαστικών αποφάσεων, υπέρ της δυνατότητας των Δημοτικών Συμβουλίων να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, υπέρ της προκήρυξης μόνιμων θέσεων εργασίας με αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια και απορρίπτει τον πολιτικό φενακισμό της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ