Πάτρα Ενωμένη: «Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός της Δημοτικής Αρχής Πάτρας»

Βέλη από την παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» του Κώστα Σβόλη, στη δημοτική Αρχή.

Πάτρα Ενωμένη: «Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός της Δημοτικής Αρχής Πάτρας»
30 Οκτ. 2025 9:10
Pelop News

Σκληρή κριτική της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, στη δημοτική αρχη με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει: «Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στις 29/10/2025, μεταξύ άλλων:

1) Αποδείχτηκε, για μία ακόμη φορά η υποκρισία και η διγλωσσία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων εργαζομένων και την αγωνία τους για σταθερή εργασία.

Λάβρος, πριν λίγους μήνες, ο Δήμαρχος Πατρέων κατά εργαζομένων που ζήτησαν τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της παρέκτασης δίκης που αφορούσε τα εργασιακά τους θέματα. Διαφορετική συμπεριφορά, όμως, για άλλους εργαζόμενους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29/10/2025.

Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων για τη Δημοτική Αρχή.

Η ασυνέπεια λόγων και πράξεων χαρακτηρίζει τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων. Κατά το δοκούν οι αποφάσεις και οι πράξεις, με θύματα οικονομικά αδύναμους πολίτες.

2) Αναδείχτηκε, επίσης, ο πολιτικός φαρισαϊσμός της Δημοτικής Αρχής. Οι ψευδοεπαναστάτες της Λαϊκής Συσπείρωσης της Πάτρας, αφού πρώτα συμμετείχαν στο παιχνίδι των εντυπώσεων με φωτογραφίες σε ανακαινισμένο σχολείο (με χρήματα των μεγάλων τραπεζών-πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου») κατά τη διάρκεια του αγιασμού, θυμήθηκαν ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε 426 σχολεία της χώρας μας είναι κλεμμένα από τον λαό. Παρόμοια, άλλωστε, και η πρόσφατη αντίδραση στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών με χρήματα, μεταξύ άλλων, πολυεθνικής εταιρείας.

Ξεχνούν τα δικά τους λόγια, ότι τα χρήματα του πλούτου πρέπει να επιστρέφονται στον λαό.

Οι επαναστάτες κύριοι της Δημοτικής Αρχής έχουν, τουλάχιστον, αρχές που υπηρετούν συνειδητά, διαχρονικά και όχι καιροσκοπικά».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ