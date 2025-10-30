Πάτρα Ενωμένη: «Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός της Δημοτικής Αρχής Πάτρας»

Σκληρή κριτική της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, στη δημοτική αρχη με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει: «Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στις 29/10/2025, μεταξύ άλλων:

1) Αποδείχτηκε, για μία ακόμη φορά η υποκρισία και η διγλωσσία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων εργαζομένων και την αγωνία τους για σταθερή εργασία.

Λάβρος, πριν λίγους μήνες, ο Δήμαρχος Πατρέων κατά εργαζομένων που ζήτησαν τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της παρέκτασης δίκης που αφορούσε τα εργασιακά τους θέματα. Διαφορετική συμπεριφορά, όμως, για άλλους εργαζόμενους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29/10/2025.

Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων για τη Δημοτική Αρχή.

Η ασυνέπεια λόγων και πράξεων χαρακτηρίζει τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων. Κατά το δοκούν οι αποφάσεις και οι πράξεις, με θύματα οικονομικά αδύναμους πολίτες.

2) Αναδείχτηκε, επίσης, ο πολιτικός φαρισαϊσμός της Δημοτικής Αρχής. Οι ψευδοεπαναστάτες της Λαϊκής Συσπείρωσης της Πάτρας, αφού πρώτα συμμετείχαν στο παιχνίδι των εντυπώσεων με φωτογραφίες σε ανακαινισμένο σχολείο (με χρήματα των μεγάλων τραπεζών-πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου») κατά τη διάρκεια του αγιασμού, θυμήθηκαν ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε 426 σχολεία της χώρας μας είναι κλεμμένα από τον λαό. Παρόμοια, άλλωστε, και η πρόσφατη αντίδραση στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών με χρήματα, μεταξύ άλλων, πολυεθνικής εταιρείας.

Ξεχνούν τα δικά τους λόγια, ότι τα χρήματα του πλούτου πρέπει να επιστρέφονται στον λαό.

Οι επαναστάτες κύριοι της Δημοτικής Αρχής έχουν, τουλάχιστον, αρχές που υπηρετούν συνειδητά, διαχρονικά και όχι καιροσκοπικά».

