Πάτρα Ενωμένη: «Να ανακαλέσετε τις αυξήσεις στην τιμολόγηση του νερού»

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

09 Δεκ. 2025 9:10
Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, αναφέρει: «Θα συμβουλεύαμε τους Δημοτικούς Άρχοντες της Λαϊκής Συσπείρωσης και τους χειροκροτητές τους να ενημερώνονται καλύτερα για το τι αποφασίζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων.

Εκτίθενται ανεπανόρθωτα όταν, λόγω έλλειψης κατανόησης των απλών κειμένων στην Ελληνική γλώσσα ή λόγω σκοπιμότητας, κρύβουν την αλήθεια από τους πολίτες συκοφαντώντας παράλληλα τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Η αλήθεια, η οποία δυστυχώς για τους διοικούντες την πόλη μας δεν κρύβεται, είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση από υποτιθέμενο προστάτη των φτωχών πολιτών μετατρέπεται σε οικονομικό στραγγαλιστή των λαϊκών στρωμάτων.

Στην πόλη της Πάτρας, λοιπόν, οι της Λαϊκής Συσπείρωσης αυξάνουν το πάγιο της ύδρευσης σε όλες τις περιοχές (μεγαλύτερη αύξηση στις Κοινότητες), αυξάνουν το τέλος χρήσης αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και αυξάνουν τη χρέωση στην κατανάλωση νερού μέχρι και 50 % σχεδόν σε όλες τοις Κοινότητες ακόμη και στις ορεινές περιοχές.

Κατά τα άλλα μας ενδιαφέρει η περιφέρεια και η αποκέντρωση. Οι της Δημοτικής Αρχής, σκεπτόμενοι ακριβώς όπως και η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους πολίτες των Κοινοτήτων μας οι οποίοι θα δουν μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού.

Αναρωτιόμαστε: μια νεοφιλελεύθερη Δημοτική Αρχή τι θα είχε να ζηλέψει από τη Λαϊκή Συσπείρωση της Πάτρας στο θέμα της τιμολόγησης του νερού;

ΥΓ Σημειώνουμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση σε άλλους Δήμους τάσσεται κατά της αύξησης στην τιμή του νερού. Στην Πάτρα, απλά, υπηρετεί το σύστημα».

 

 

