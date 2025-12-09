Πάτρα Ενωμένη: «Να ανακαλέσετε τις αυξήσεις στην τιμολόγηση του νερού»

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, αναφέρει: «Θα συμβουλεύαμε τους Δημοτικούς Άρχοντες της Λαϊκής Συσπείρωσης και τους χειροκροτητές τους να ενημερώνονται καλύτερα για το τι αποφασίζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων.

Πάτρα: Αυξήσεις στο πάγιο της ΔΕΥΑΠ – Δήμος κατά Σβόλη: «Η πόλη με το φθηνότερο νερό δέχεται κριτική για την τιμή του»

Εκτίθενται ανεπανόρθωτα όταν, λόγω έλλειψης κατανόησης των απλών κειμένων στην Ελληνική γλώσσα ή λόγω σκοπιμότητας, κρύβουν την αλήθεια από τους πολίτες συκοφαντώντας παράλληλα τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Η αλήθεια, η οποία δυστυχώς για τους διοικούντες την πόλη μας δεν κρύβεται, είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση από υποτιθέμενο προστάτη των φτωχών πολιτών μετατρέπεται σε οικονομικό στραγγαλιστή των λαϊκών στρωμάτων.

Στην πόλη της Πάτρας, λοιπόν, οι της Λαϊκής Συσπείρωσης αυξάνουν το πάγιο της ύδρευσης σε όλες τις περιοχές (μεγαλύτερη αύξηση στις Κοινότητες), αυξάνουν το τέλος χρήσης αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και αυξάνουν τη χρέωση στην κατανάλωση νερού μέχρι και 50 % σχεδόν σε όλες τοις Κοινότητες ακόμη και στις ορεινές περιοχές.

Κατά τα άλλα μας ενδιαφέρει η περιφέρεια και η αποκέντρωση. Οι της Δημοτικής Αρχής, σκεπτόμενοι ακριβώς όπως και η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους πολίτες των Κοινοτήτων μας οι οποίοι θα δουν μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού.

Αναρωτιόμαστε: μια νεοφιλελεύθερη Δημοτική Αρχή τι θα είχε να ζηλέψει από τη Λαϊκή Συσπείρωση της Πάτρας στο θέμα της τιμολόγησης του νερού;

ΥΓ Σημειώνουμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση σε άλλους Δήμους τάσσεται κατά της αύξησης στην τιμή του νερού. Στην Πάτρα, απλά, υπηρετεί το σύστημα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



