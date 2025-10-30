Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία
Η αντιπαράθεση οδηγών για μια θέση στάθμευσης προκάλεσε αναστάτωση και κυκλοφοριακό χάος.
Χαμός για μια θέση στάθμευσης. Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Ακρωτηρίου στην Πάτρα, με αφορμή μια θέση στάθμευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η ένταση μεταξύ δύο οδηγών κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή και κυκλοφοριακό πρόβλημα στον δρόμο, καθώς ο καυγάς έγινε την ώρα που τα καταστήματα ήταν ανοικτά και η κίνηση στην περιοχή έντονη.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσφορία στους οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς η οδός Ακρωτηρίου είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της νότιας Πάτρας.
