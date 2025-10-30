Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία

Χαμός για μια θέση στάθμευσης. Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Ακρωτηρίου στην Πάτρα, με αφορμή μια θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η ένταση μεταξύ δύο οδηγών κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή και κυκλοφοριακό πρόβλημα στον δρόμο, καθώς ο καυγάς έγινε την ώρα που τα καταστήματα ήταν ανοικτά και η κίνηση στην περιοχή έντονη.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Από γνωστοί… αντίπαλοι – Το παρασκήνιο της βίαιης συμπλοκής ανηλίκων

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσφορία στους οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς η οδός Ακρωτηρίου είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της νότιας Πάτρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



