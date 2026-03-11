Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου

Στην επόμενη φάση περνά το έργο συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα, καθώς η δημοτική επιτροπή ενέκρινε το 2ο πρακτικό της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο, που σημαίνει ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής, η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τον Μάιο, γεγονός που θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών σε έναν από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της πόλης.

Το έργο χαρακτηρίζεται εκτεταμένο, καθώς προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές και επιφάνειες της πλατείας. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές στον χώρο, προκειμένου να αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, τα οποία αποτελούν βασικό τμήμα των εργασιών που έχουν σχεδιαστεί.

Οπως έχει αναδείξει πρώτη η «Π» εντός του 2026 θα ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου. Η σύμβαση με τον τελικό ανάδοχο του έργου αναμένεται να υπογραφεί έως τον Μάιο και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η διατήρηση και η ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της πλατείας, η οποία από την εποχή της δημιουργίας της έως σήμερα αποτελεί τον κατ’εξοχήν δημόσιο χώρο της Πάτρας. Η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η πλατεία να διατηρήσει τον ανοιχτό και ελεύθερο χαρακτήρα της, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και να λειτουργεί ως σημείο καθημερινής συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του χώρου σε 24ωρη βάση, με πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή κίνηση πεζών, αλλά και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.

Με βάση την τεχνική περιγραφή, το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών και αστοχιών στις επιφάνειες της πλατείας, αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων υλικών, καθώς και η εγκατάσταση νέου επιδαπέδιου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης χρωμάτων. Ο νέος φωτισμός θα αντικαταστήσει τους 48 ανενεργούς χαμηλούς επιδαπέδιους πίδακες που υπάρχουν σήμερα στον χώρο.

Επιπλέον, προβλέπονται φυτοτεχνικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία νέων παρτεριών με τριανταφυλλιές, καθώς και εργασίες που αφορούν τον εξοπλισμό φωτισμού, υδραυλικές, μηχανολογικές και ξυλουργικές παρεμβάσεις, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας της ιστορικής πλατείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



