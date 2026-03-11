Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου

Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών και αστοχιών, αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων υλικών και εγκατάσταση νέου επιδαπέδιου φωτισμού

Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
11 Μαρ. 2026 18:00
Pelop News

Στην επόμενη φάση περνά το έργο συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα, καθώς η δημοτική επιτροπή ενέκρινε το 2ο πρακτικό της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο, που σημαίνει ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής, η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τον Μάιο, γεγονός που θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών σε έναν από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της πόλης.

Το έργο χαρακτηρίζεται εκτεταμένο, καθώς προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές και επιφάνειες της πλατείας. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές στον χώρο, προκειμένου να αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, τα οποία αποτελούν βασικό τμήμα των εργασιών που έχουν σχεδιαστεί.

Οπως έχει αναδείξει πρώτη η «Π» εντός του 2026 θα ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου. Η σύμβαση με τον τελικό ανάδοχο του έργου αναμένεται να υπογραφεί έως τον Μάιο και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η διατήρηση και η ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της πλατείας, η οποία από την εποχή της δημιουργίας της έως σήμερα αποτελεί τον κατ’εξοχήν δημόσιο χώρο της Πάτρας. Η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η πλατεία να διατηρήσει τον ανοιχτό και ελεύθερο χαρακτήρα της, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και να λειτουργεί ως σημείο καθημερινής συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του χώρου σε 24ωρη βάση, με πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή κίνηση πεζών, αλλά και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.

Με βάση την τεχνική περιγραφή, το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών και αστοχιών στις επιφάνειες της πλατείας, αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων υλικών, καθώς και η εγκατάσταση νέου επιδαπέδιου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης χρωμάτων. Ο νέος φωτισμός θα αντικαταστήσει τους 48 ανενεργούς χαμηλούς επιδαπέδιους πίδακες που υπάρχουν σήμερα στον χώρο.

Επιπλέον, προβλέπονται φυτοτεχνικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία νέων παρτεριών με τριανταφυλλιές, καθώς και εργασίες που αφορούν τον εξοπλισμό φωτισμού, υδραυλικές, μηχανολογικές και ξυλουργικές παρεμβάσεις, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας της ιστορικής πλατείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ
18:49 «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον
18:44 Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
18:39 Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος
18:35 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
18:30 Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
18:25 Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά
18:21 Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media
18:15 Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
18:08 Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος
18:00 Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
17:55 Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO
17:50 Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
17:44 Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας
17:38 Ιδέες διακόσμησης για πάρτι με μπαλόνια
17:30 Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal
17:23 Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση
17:15 Δείτε σε ποιον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ έκαναν έξωση από το σπίτι
17:06 ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
17:00 Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ