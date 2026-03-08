Πάτρα: Επαναρχίζουν τα έργα στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Καθησυχαστικός ο Φωτήλας

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση της εξωτερικής εμφάνισης και της ιστορικής όψης των μνημείων, ενώ ο Δήμος Πατρέων έχει την πλήρη ευθύνη για τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ώστε τα σιντριβάνια να λειτουργούν πλήρως με νερό και φωτισμό.

Πάτρα: Επαναρχίζουν τα έργα στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου - Καθησυχαστικός ο Φωτήλας
08 Μαρ. 2026 21:02
Σε λίγες ημέρες επανεκκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού σιντριβανιού στο άνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, μετά από προσωρινή αναστολή που οφειλόταν στην καρναβαλική περίοδο και ορισμένα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, μιλώντας στην «Π», διευκρίνισε ότι η αποκατάσταση του πρώτου σιντριβανιού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 10-15 ημέρες, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το δεύτερο σιντριβάνι και τους παραδοσιακούς φανοστάτες.

Ο βουλευτής της ΝΔ Αχαΐας επέκρινε την αβελτηρία και την έλλειψη συνεργασίας της δημοτικής αρχής, η οποία καθυστέρησε σημαντικά τις παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα τα μνημεία να παραμένουν αδρανή και τα έργα του υπουργείου να κινδυνεύουν από φθορές κατά την εκ των υστέρων τοποθέτηση καλωδιώσεων και φωτισμού. Σημείωσε πως η δημοτική αρχή είχε «παγώσει» την εκτέλεση των εργασιών, παρά το γεγονός ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και τη λειτουργικότητα των μνημείων ανήκει στον Δήμο. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τον υφυπουργό, σχετίζεται και με ιδεολογικές αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά μνημεία ως «κατάλοιπα μίας αστικής τάξης», γεγονός που έχει οδηγήσει σε χρόνια παραμέληση και κακή συντήρηση.

Παράλληλα, ο διαγωνισμός για τη ριζική ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα. Η έναρξη εργασιών θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2028. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ανακατασκευή από τα θεμέλια, νέο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αναμόρφωση των χώρων και των θέσεων, καθώς και υπερσύγχρονη σκηνή. Η εκκρεμότητα δύο ετών οφειλόταν στην ανάγκη συμπληρωματικής στατικής μελέτης για το γειτονικό Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, η οποία ανήκει στον Δήμο και είχε αρχικά αρνηθεί να εκπονηθεί.

Η ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας, αλλά, όπως τονίζει ο υφυπουργός, η επιτυχία τους εξαρτάται από τη συνεχή και ενεργή συμμετοχή του Δήμου στις εργασίες.

