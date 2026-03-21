Πάτρα: Επανεκκίνηση συζητήσεων για το τρένο – Αναζητούν κοινή γραμμή

Σε τροχιά διαβούλευσης μπήκε εκ νέου το ζήτημα του τρένου στην Πάτρα, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης συγκάλεσε χθες την Κοινή Ομάδα Εργασίας που θα επεξεργαστεί την οριστική πρόταση για τη διέλευση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της πόλης.

Στη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της «Σιδηρόδροµοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» στην Αθήνα, έλαβαν μέρος ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Χρήστος Παληός και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ την Ομάδα Εργασίας συμπλήρωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Ευάγγελος Καραχάλιος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Στη σύσκεψη που κατά γενική ομολογία έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, εξειδικεύτηκε με σχεδιαγράμματα και άλλα τεχνικά στοιχεία η πρόταση που είχε παρουσιάσει ο κ. Κυρανάκης τον περασμένο Δεκέμβριο στην Πάτρα ενώπιον ευρύτερης σύνθεσης φορέων.

Στη συνάντηση εκείνη είχε παρουσιάσει προφορικά μία νέα προσέγγιση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης, η οποία αντί της διπλής υπογειοποιημένης γραμμής, προβλέπει δύο ξεχωριστούς κλάδους. Μία μονή γραμμή που θα εξυπηρετεί το εμπορευματικό τρένο, θα βυθίζεται στον Αγ. Διονύσιο και θα βγαίνει στον Αγ. Ανδρέα και από εκεί θα καταλήγει επιφανειακά στην Πειραϊκή-Πατραϊκή που μπαίνει ξανά στο σχέδιο για να καλύπτει την εμπορευματική κίνηση του λιμανιού. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης προβλέπεται μία ξεχωριστή επιφανειακή γραμμή τύπου τραμ (light train) στο κεντρικό της τμήμα της πόλης, από τον Αγιο Ανδρέα μέχρι το ύψος της οδού Κανελλοπούλου.

Επί της πρότασης αυτής καλούνται τώρα οι τοπικοί φορείς της Ομάδας Εργασίας να εκφράσουν τις απόψεις τους ή ενδεχόμενες προτάσεις και σε επόμενες συναντήσεις να καταλήξουν όλοι μαζί με το υπουργείο, σε μία τελική πρόταση η οποία θα παρουσιαστεί στους πολίτες της Πάτρας από την κυβέρνηση, στο επικείμενο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αχαΐα. Τον προσεχή Σεπτέμβριο θα υποβληθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF, από το οποίο ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε αισιοδοξία ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να τύχει χρηματοδότησης.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ: ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΒΗΜΑ

«Η έναρξη των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί ένα ουσιαστικό και ελπιδοφόρο βήμα για το μέλλον της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.

Ως Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχουμε με πνεύμα συνεργασίας και σύνθεσης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σχέδιο. Σταθερή μας θέση είναι η άμεση υλοποίηση σύγχρονης γραμμής, με πλήρη διασύνδεση με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο, επέκταση προς λιμάνι, Αραξο, ΒΙΠΕ και Πελοπόννησο, και ενίσχυση του εμπορευματικού χαρακτήρα.

Με σεβασμό στις κοινωνικές ανάγκες της πόλης και της τοπικής οικονομίας, διεκδικούμε ένα έργο που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής».

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ: ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, σε δήλωσή του, ανέφερε: «Ηταν μία μαραθώνια συνάντηση με συζήτηση σε βάθος με τους εκπροσώπους της περιοχής που βρεθήκαμε εκεί, έχοντας συμμετοχή σε μία διαδικασία που θέλουμε να οδηγήσει σε ένα πράγμα, που όλοι ζητούμε: Να φτάσει επιτέλους το τρένο στην Πάτρα.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, διότι γνωρίζω ότι όταν η βούληση του λαού ενώνεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική, τεχνική και επιχειρηματική δύναμη της περιοχής, η Πολιτεία δεν μπορεί παρά να προσχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, διορθώσεις και προσθήκες.

Εως τότε θα δηλώνουμε παρόντες για να προτάσσουμε το συμφέρον του τόπου μας, όπως το κατανοούμε, σεβόμενοι τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά ευελπιστώντας να βρεθεί στο τέλος κοινός τόπος για να φτάσουμε σ’ ένα αποτέλεσμα και να σταματήσει η Πάτρα να στερείται τα αυτονόητα. Δύσκολο ναι, ακατόρθωτο όχι».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ: «ΔΙΑΧΩΡΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ»

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Ευάγγελος Καραχάλιος δήλωσε: «Δεν πήρα τίποτα από όσα είχα ζητήσει. Γι’ αυτό διαχώρισα την θέση μου μέχρι να λάβουμε ως ΤΕΕ τα δεδομένα της προηγούμενης πρότασης και της τωρινής.

Στη σύσκεψη που έγινε δεν είδαμε κάτι παραπάνω, πέραν κάποιων χαρτών. Απλά εξειδικεύτηκε το σχέδιο Κυρανάκη που παρουσιάστηκε στην Πάτρα.

Εμείς ως ΤΕΕ λέμε ότι το τρένο δεν είναι ένα απλό σιδηροδρομικό έργο, αλλά μία μεγάλη παρέμβαση που πρέπει να αποτελεί οργανικό στοιχείο της πόλης.

Επιπλέον, ζητήσαμε ένα συνολικό σχεδιασμό για το τρένο και όχι μόνο για την Πάτρα και το λιμάνι της.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΟΛΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, σε μια λιτή δήλωσή του προς την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ανέφερε πως ο Οργανισμός αποχώρησε απόλυτα ικανοποιημένος από τη διαβούλευση και προχωράει μπροστά, ώστε πολύ σύντομα το λιμάνι της Πάτρας να συνδεθεί σιδηροδρομικά με την Ευρώπη.

«ΔΕΝ ΘΑ ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ»: ΑΠΟΛΥΤΟΣ Ο Κ. ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ – Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αν δεν γίνει γεωλογική μελέτη και εάν δεν βάλει κάποιος την υπογραφή του ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου (ΝΕΑΡ) και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων.

«Θα βάζατε την υπογραφή σας να ανοίξει πάλι με ασφάλεια ο Οδοντωτός όσο δεν υπάρχει μία γεωλογική μελέτη, την οποία ζητήσαμε χθες από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει;» ρώτησε ο κ. Κυρανάκης. Και πρόσθεσε πως «Εχω επικοινωνήσει προφορικά μαζί του, τηλεφωνικά, και έχει αποδεχτεί γεωλογική μελέτη, η οποία να παρατηρήσει την ένταση και τη συχνότητα των φαινομένων». «Εάν δεν γίνει αυτή η μελέτη και κάποιος δεν βάλει την υπογραφή του ότι μπορεί καινούργιο τρένο ή παλιό τρένο να λειτουργήσει με ασφάλεια στον Οδοντωτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές και την ανθρώπινη ασφάλεια» υπογράμμισε.

Πηγές της Περιφέρειας επιβεβαίωσαν την επικοινωνία Κυρανάκη-Φαρμάκη και όπως είπαν στην «Π», ο περιφερειάρχης δέχτηκε και το επόμενο διάστημα θα τρέξουν οι διαδικασίες ενώ τη μελέτη θα αναλάβει το ΙΑΓΜΕ. Στο τέλος του μήνα θα γίνει σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών με περιφερειάρχη, βουλευτές και δημάρχους.

Στη Βουλή, ο Κυρανάκης κατηγόρησε τους δύο βουλευτές για λαϊκιστική προσέγγιση του θέματος. Η Σία Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι έχει θέσει το θέμα από το 2023, και «ερχόσαστε και μου λέτε ότι, τώρα, ζητάτε γεωλογική μελέτη από την περιφέρεια. […] Αντί να κάνουμε έργα, θα ξεκινήσουμε μελέτες. Φτου και από την αρχή».

«Οι κατολισθήσεις πάντα υπήρχαν» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, […] «αλλά εσείς κάνατε ότι δεν ξέρατε τίποτα. Ούτε ένα έργο. Ούτε μία μελέτη». «Δεν υπάρχει λαϊκισμός όταν είναι πάνδημο το αίτημα (για την επαναλειτουργία). Απλώς φοβάστε εσείς για τη δικιά σας ασφάλεια, για να μη βάλετε υπογραφή σε τίποτα, γιατί η Hellenic Train είναι ασύδοτη […] ενώ έχουμε και την πολυδιάσπαση του ΟΣΕ […] με αποτέλεσμα να διαχέονται οι ευθύνες. Οταν ακούει ο κόσμος ότι “ξεκινάμε γεωλογική μελέτη τώρα” […] γελάει. Ξέρετε τι λέει; “Χαιρετίσματα”. Δεν ανοίγει ο Οδοντωτός ποτέ» σημείωσε.

