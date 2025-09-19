Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη άνδρα για τα επεισόδια στην πορεία Φύσσα

Ομάδα ατόμων, που συμμετείχαν στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα, φέροντας ξύλινα ρόπαλα και πυροσβεστήρα, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, χτυπώντας τους στο σώμα.

19 Σεπ. 2025 11:03
Pelop News

Συνελήφθη άνδρας χθες το απόγευμα Πέμπτη 18/09/2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπάλληλων και δικαστικών προσώπων.

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την Αστυνομία «ομάδα ατόμων, που συμμετείχαν σε πορεία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα ρόπαλα και
πυροσβεστήρα, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, χτυπώντας τους στο σώμα.

Από την προαναφερόμενη ομάδα ατόμων συνελήφθη  ένας  άνδρας, ο
οποίος αντιστάθηκε, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα πόδια και τα χέρια
του, ενώ ταυτόχρονα άτομο, που έφερε πυροσβεστήρα τον έστρεψε προς τους
αστυνομικούς και τον χρησιμοποίησε δημιουργώντας νέφος, για να
αποδεσμευτεί ο κατηγορούμενος συλληφθείς».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας
