Πάτρα: Έπεσε κομμάτι μαρκίζας από νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης!

Μία μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (30/09/2025) το βράδυ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Ασκληπιού, καθώς τμήμα μαρκίζας από εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό κτήριο αποκολλήθηκε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Βέβαια ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο. Μάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα με το κομμάτι της μαρκίζας έπεσαν και σοβάδες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Αυτό το γεγονός έρχεται προστίθεται σε μία λίστα παρόμοιων περιστατικών με αποκολλήσεις σοβάδων και φθορές σε παλαιά κτήρια του κέντρου, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των διερχομένων πολιτών.

