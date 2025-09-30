Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και ο Βασίλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Καραμανδάνειου Νοσοκομείου

30 Σεπ. 2025 21:07
Pelop News

Έγινε η πρώτη συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής με αντικείμενο την έκδοση πρωτοκόλλου για την Ιατροδικαστική Διερεύνηση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης.

Προκειμένου να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, να κακοποιούνται παιδιά και βρέφη και ιατροδικαστές να μιλούν για παθολογικά αίτια το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε τη συγκρότηση της άμισθης Επιτροπής, με αντικείμενο την έκδοση πρωτοκόλλου για την Ιατροδικαστική Διερεύνηση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης.

Στη πρώτη αυτή συνάντηση σύμφωνα με το ereportaz.gr παρίσταται η Βίκυ Γιαβή, Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Νίκος Καρακούκης Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του Υπουργείου.

Από την Πάτρα συμμετείχαν ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και ο Βασίλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Καραμανδάνειου Νοσοκομείου.

Αναλυτικά:

ΜΕΛΗ

Τη Διονυσία Ρέππα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Δικαστή Ανηλίκων

Την Αικατερίνη Μήτρου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Και αναπληρώτρια την κ. Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Συμμετέχουν ακόμα η Ελένη Καλύβα Προϊσταμένη Γ΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης

-Ο Νικόλαος Βουδούρης, Παιδίατρος – μέλος ΔΣ Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας

• Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

• Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

• Γεωργία Μάρκου, Διευθύντρια Παιδίατρος ΜΕΘ Παίδων

• Βασίλης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Καραμανδάνειου Νοσοκομείου

• Γεώργιος Σπυρίδης, Παιδοχειρουργός – Μέλος ΔΣ Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας

• Ηλίας Μπαμπαγινές, Αστυνόμος Α΄Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων

• Ιωάννης Μάγγανος Αστυνόμος Β΄ Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής / Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη διορίζεται στην Επιτροπή η κ. Χριστίνα Καραμανίδου Ψυχολόγος Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ.

Γραμματέας επιτροπής

• Ιωσήφ Φουντουλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης
