Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι αστυνομικές υπηρεσίες της Πάτρας ενόψει της 6ης Δεκεμβρίου, καθώς οι εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αναμένεται να φέρουν αυξημένη κινητικότητα στο κέντρο της πόλης.

Πάτρα: Επί ποδός για Γρηγορόπουλο - «Παγωσαν» όλες οι άδειες στην τοπική ΕΛΑΣ
03 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Σε φάση ενισχυμένης επιτήρησης έχουν περάσει οι αστυνομικές υπηρεσίες της Πάτρας ενόψει της επετείου από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καθώς για άλλη μια χρονιά αναμένονται κινητοποιήσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης.

Οπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής οδηγίες που έχουν αποσταλεί στα τοπικά τμήματα, ζητείται από το ένστολο προσωπικό να παραμείνει πλήρως διαθέσιμο το διήμερο 5 και 6 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα εγκρίνονται άδειες που δεν είναι απολύτως προγραμματισμένες, ενώ «παγώνουν» και οι βραχείας διάρκειας άδειες, καθώς και οι ημερήσιες αναπαύσεις. Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις που θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την πρόβλεψη ότι οι εκδηλώσεις της επετείου θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθιστώντας αναγκαία τη μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εσωτερικές συσκέψεις για τον καθορισμό του πλαισίου των μέτρων που θα εφαρμοστούν, με έμφαση τόσο στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων δράσεων όσο και στη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε όλη την πόλη.

